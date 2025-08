Tchad - Parution du livre "Le Parcours d’un combattant" : l’hommage de Hassan Bouyebri au Général Mery

Dans ses propos, le Général Abderamane Youssouf Mery a expliqué que, « à travers Le Parcours d’un combattant, j’ai souhaité partager, avec humilité et sincérité, l’histoire de ma vie : de mon enfance à Berdoba, entre pâturage et école, jusqu’à mon engagement au sein des Forces Patriotiques du Salut (MPS). Ce livre est le témoignage d’un fils du Tchad, façonné par les épreuves, l’amour du pays et la passion du métier des armes. »



Il y retrace les moments marquants de son parcours : la lutte armée dans les années 1990, la victoire du MPS en décembre, et les nombreux sacrifices pour défendre la patrie. À travers ses souvenirs, il rend hommage à ses camarades d’armes, connus ou anonymes : « Certains sont encore là, d’autres sont tombés. Mais tous ont fait preuve de loyauté, de bravoure et de sacrifice. Ce livre est aussi leur histoire. »



Le Général évoque son ascension militaire, du simple soldat au grade de général de corps d’armée, en passant par des missions stratégiques.