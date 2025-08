Tchad : paix et cohésion sociale, lancement du réseau des médiateurs de Dogou et Bologo

Le Centre pour le Dialogue Humanitaire (HD) a officiellement lancé, ce mercredi 6 août 2025, un réseau des médiateurs pour les sous-préfectures de Dogou et Bologo.



La cérémonie s’est tenue dans la salle polyvalente du lycée n°1 de Kélo, en présence du préfet de la Tandjilé-Ouest, le colonel Ali Mahamat Sebey, qui a présidé l’événement. Y ont également pris part, des autorités civiles, militaires, ainsi que des chefs traditionnels des deux localités concernées.



Prenant la parole à l’ouverture de la cérémonie, le président dudit réseau, Malam Moussa Dang, a exprimé, au nom de son comité, ses remerciements aux autorités administratives et militaires, ainsi qu’au responsable de l’ONG HD. Il a assuré disposer d'une équipe dynamique et engagée pour relever les défis liés à la sécurité dans les sous-préfectures de Dogou et Bologo.



Le coordonnateur du Centre pour le Dialogue Humanitaire (HD), Dr Hissène Youssouf Saleh, a, pour sa part, salué la mise en place de ce réseau, affirmant qu’il s’inscrit dans une démarche de prévention et d’atténuation des conflits dans ces zones. Il a promis le soutien continu de son organisation, pour accompagner les actions du réseau sur le terrain.



Procédant au lancement officiel, le préfet Ali Mahamat Sebey a instruit les forces de l’ordre à collaborer étroitement avec les médiateurs, afin de favoriser la prévention et la résolution pacifique des conflits. Il a également appelé les membres du réseau à faire preuve de neutralité, de discernement et de professionnalisme dans l’exercice de leurs missions.



La cérémonie a pris fin par la signature des procès-verbaux, consacrant ainsi la mise en place officielle du réseau des médiateurs de Dogou et Bologo.