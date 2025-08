Tchad : Comment nourrir une population de 21 millions d'habitants ?

L'agriculture tchadienne, majoritairement pluviale, est trop dépendante des conditions climatiques, ce qui la rend vulnérable aux changements climatiques et entraîne des rendements insuffisants. Malgré d'abondantes terres fertiles, les pratiques agricoles actuelles ne permettent pas de soutenir une production durable et intensive nécessaire pour nourrir une population en pleine croissance.

Les défis de la gouvernance et de l'instabilité

La situation est aggravée par une instabilité politique et une mauvaise gestion des ressources. Une bonne gouvernance et la lutte contre la corruption sont considérées comme essentielles pour garantir l'efficacité des programmes de développement et restaurer la confiance des citoyens.





L'article appelle à une réinvention de la politique agricole et alimentaire, qui devrait mobiliser une intelligence collective et placer la jeunesse en première ligne. Une coopération plus étroite entre les autorités, les organisations internationales et les ONG est jugée nécessaire pour surmonter ces défis.





Au-delà de la question alimentaire, l'augmentation démographique impose également des besoins croissants dans d'autres secteurs vitaux comme l'éducation, la santé et les infrastructures.