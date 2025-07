Tchad : Polygamie et éducation des énfants – Un équilibre fragile face aux rivalités familiales

La dynamique familiale en polygamie est complexe. Abakar, 50 ans et père de 12 enfants avec ses trois épouses à N'Djaména, affirme : "Je fais de mon mieux pour qu’ils aillent tous à l’école." Cependant, la bonne volonté paternelle ne suffit pas toujours à masquer les inégalités. Zara, sa deuxième épouse, confie avec amertume : "Quand l’enfant de la première femme est malade, il court à l’hôpital. Mais pour les miens, il dit toujours : 'attendons demain.'"





Cette impression d'injustice nourrit des tensions constantes au sein du foyer, qui se répercutent directement sur les enfants. Ces derniers grandissent souvent dans une atmosphère de jalousie et de méfiance. "À la maison, on n’est jamais unis. Chacun reste avec sa maman, on évite de se mêler aux autres", témoigne Mariam, 17 ans, issue d'un foyer polygame. Ce manque de cohésion familiale rend difficile la construction d'une identité commune et l'épanouissement des enfants.



Le Rôle Limité du Père et l'Importance de la Cohésion Maternelle

Dans de nombreuses familles polygames, le père, souvent absent ou surchargé, peine à assurer une présence éducative constante et équitable. Ce désengagement affaiblit le cadre éducatif, laissant les mères seules face à l'immense responsabilité d'élever les enfants.



Pourtant, des exemples de réussite existent. Certains enfants issus de familles polygames parviennent à briller, souvent grâce à la solidarité inattendue entre coépouses ou à l'implication éducative forte des mères. Dans de rares cas, les femmes parviennent à s'unir pour créer un environnement favorable. Falmata, une coépouse volontaire, en est un exemple : "On a décidé d’inscrire tous nos enfants dans la même école. On les pousse ensemble. Ça marche."



Un Modèle à Reconsidérer ?

L'éducation dans un cadre polygamique est semée d'embûches : conflits familiaux, ressources limitées, absence paternelle et rivalités féminines. Bien qu'une volonté partagée et un minimum de cohésion puissent aider à en surmonter les effets les plus néfastes, la question demeure : combien d'enfants paient aujourd'hui, en silence, le prix d'un modèle familial aussi complexe qu'inégalitaire ?





La réflexion sur ce modèle est essentielle pour assurer un développement harmonieux et équitable à tous les enfants du Tchad.