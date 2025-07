Tchad : nominations au ministère de la Sécurité publique et de l’Immigration

Par décret No 1650/PR/PM/MSPI/2025 du 28 juillet 2025, les personnalités dont les noms suivent sont nommées aux postes de responsabilité ci-après au Ministère de la Sécurité publique et de l’Immigration :



SECRÉTARIAT GÉNÉRAL



• Secrétaire général : Contrôleur général de police de 3ème grade BENGUELA GUIDJINGA, maintenu ;



• ⁠Secrétaire général adjoint : Commissaire Divisionnaire de police ISSAKHA HAROUN BECHIR, maintenu.



DIRECTION DES ÉTUDES ET DE LA LÉGISLATION (DEL)



• Directeur : Commissaire Divisionnaire de police MAHAMAT ZENE FERDINAND en remplacement du Commissaire Divisionnaire de police DJERANE ALLAH-RAMADJI ARISTIDE, appelé à d’autres fonctions.



• ⁠Directeur adjoint : Commissaire Divisionnaire de police BARANDAM LIGUIM ABDRAMANE en remplacement de Monsieur SALEH ADOUM ABDELKERIM TOLI, appelé à d’autres fonctions.



DIRECTION DE LA COOPÉRATION ET DE LA PROGRAMMATION (DCP):



• Directeur : Commissaire Divisionnaire de Police ADOUM DADI en remplacement du Contrôleur général de police de 1er grade SOULEYMANE ABDOULAYE TAHIR, appelé à d’autres fonctions.



• ⁠Directeur adjoint : Commissaire de police ANGAME ABDELBAGUI IZADINE en remplacement du Commissaire principal de police MAHAMAT NOUR HASSANE, appelé à d’autres fonctions.



DIRECTION DE LA PLANIFICATION ET DES STATISTIQUES (DPS)



• Directeur : Commissaire Divisionnaire de police YOUSSOUF ABDEL-AZIZ MAHAMAT DAMANE en remplacement de Commissaire divisionnaire de police RHESSA ISSEINE KHAMIS, appelé à d’autres fonctions.



• ⁠Directeur adjoint : Commissaire de police HAGGAR MAHAMAT KHAMIS DJONGOS en remplacement de Monsieur MOUSTAPHA BECHIR BAHAR, appelé à d’autres fonctions.



DIRECTION GÉNÉRALE DES RESSOURCES HUMAINES, FINANCIÈRES, DU MATÉRIEL ET DE LA LOGISTIQUE (DGRHFML)



• Directeur général : Commissaire divisionnaire de police RHESSA ISSEINE KHAMIS, nouveau poste ;



• ⁠Directeur général adjoint : Commissaire divisionnaire de police MAHAMAT IBRAHIM MAN MAN, nouveau poste.



DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIÈRES ET DE LA LOGISTIQUE (DAFL)



• Directeur : Commissaire principal de police YAYA ERITERIO ARDJA, nouveau poste ;



• ⁠Directeur adjoint : Monsieur YOUSSOUF ANNADIF HAMIT, nouveau poste.



SOUS-DIRECTION DU PERSONNEL



• Sous-directeur : Monsieur ADOUM ABDOU MAHAMAT, nouveau poste ;



SOUS-DIRECTION DE LA LOGISTIQUE



• Sous-directrice: Commissaire principal de police ARAFA MAHAMAT DJIBER, nouveau poste.



DIRECTION DES ARCHIVES (DA)



• Directeur : Commissaire principal de police DASSIDI DIRIMOU, nouveau poste ;

• Directeur adjoint : Officier principal de police TAHIR HAMID ATITALLAH, nouveau poste.