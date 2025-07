Tchad : La Ministre de la Femme et de la Petite Enfance rencontre ses équipes pour renforcer le capital humain

Priorités et Engagement pour la Vision Présidentielle

Au cœur des échanges figuraient l'évaluation des actions déjà menées, l'identification des priorités et la définition des prochaines étapes pour concrétiser la vision du Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, Président de la République et Chef de l'État. Un accent particulier a été mis sur le chantier 5, dédié au renforcement du capital humain, où la femme et l'enfant occupent une place centrale.





Mme Kitoko Gata Ngoulou a insisté sur l'importance de la rigueur, du respect de la hiérarchie, de la discipline et d'une collaboration étroite entre toutes les équipes. Elle a souligné que c'est ensemble que les défis seront relevés et les objectifs atteints.





La Ministre s'est dite convaincue que, grâce à cet engagement collectif, le ministère contribuera significativement à l'épanouissement de la femme et de la petite enfance au Tchad. "Restons mobilisés ! Ensemble, nous réussirons !", a-t-elle affirmé.