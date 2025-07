Tchad : La réserve de l'Ennedi et la Commune de Fada s'unissent pour une opération "Umuganda"

Cette initiative s'inscrit dans les programmes de développement communautaire d'African Parks. Elle vise à renforcer la cohésion sociale tout en encourageant des pratiques durables de gestion de l’environnement au sein des communautés de la réserve.





L'activité a mobilisé le personnel de la RNCE, celui de la commune, ainsi que de nombreux jeunes et femmes, tous engagés dans une opération de nettoyage des espaces publics. Cette mobilisation témoigne d'un engagement partagé pour la préservation de l’environnement et la promotion d’un cadre de vie sain et respectueux des écosystèmes.





À travers ce type d'action, la RNCE continue de démontrer que la préservation du patrimoine naturel et culturel n’est pas seulement une responsabilité institutionnelle, mais aussi un acte citoyen essentiel.