Université de N’Djamena : une expansion accélérée de la Faculté de Droit

Pour de nombreux anciens étudiants en droit, les noms « Amphi ABDERAMANE DADI » et « Amphi TITINGAR » rappellent des souvenirs marquants : ces amphithéâtres étaient autrefois les principaux lieux d’enseignement de la faculté. Mais face à une démographie estudiantine galopante, l’université s’est trouvée dans l’obligation de construire de nouvelles infrastructures pour absorber le flux croissant d’inscriptions.



Entre 2020 et 2023, plus de six nouveaux amphithéâtres ont ainsi été construits. Cette réponse, bien que nécessaire, s’est faite dans la précipitation, sans une planification rigoureuse ni un encadrement technique conforme aux normes académiques et de sécurité.



L’actuelle enceinte de la Faculté, d’une superficie estimée à moins de 100 m², abritait à l’origine la bibliothèque universitaire et deux amphithéâtres, chacun conçu pour accueillir environ 400 étudiants. La croissance rapide des effectifs a rapidement saturé ces espaces, forçant l’administration à improviser des extensions souvent réalisées sans autorisation formelle ni normes techniques adaptées.