TCHAD Tchad : L’ONG "Jeunesse en Action pour l’Avenir du Tchad" dresse le bilan de son projet de cohésion sociale

Alwihda Info | Par Temandang Gontran - 26 Juillet 2025



Une cérémonie de clôture du projet de l’ONG Jeunesse en Action pour l’Avenir du Tchad s’est tenue ce samedi 26 juillet 2025 au CEFOD à N’Djamena. Cette rencontre a permis de présenter au public les réalisations de quatre années d’activités, mises en œuvre grâce au soutien de l’ONG italienne ACRA, avec un financement de l’Union européenne.





Un programme pour la paix locale



Selon Corolie Gamelin, coordonnatrice du projet, l’initiative visait à renforcer la cohésion sociale et la résolution des conflits, en mobilisant les jeunes comme acteurs clés du changement dans leurs communautés. Le programme a été déployé dans six provinces du Tchad.



« Ce projet a mis un accent particulier sur le renforcement des capacités des organisations de jeunes, en reconnaissant leur rôle vital dans la consolidation de la paix communautaire », a-t-elle précisé.



Au total, 6 000 jeunes, dont 50 % de femmes, ont été ciblés par des actions concrètes de prévention des conflits et de médiation locale. Par ailleurs, 120 jeunes femmes ont bénéficié d’une formation spécialisée en leadership pour la paix.



Des résultats concrets



Parmi les résultats notables figurent : La cartographie de 338 associations et coopératives de jeunes dans les six provinces ciblées, permettant de mieux cerner les dynamiques locales.

Le renforcement des capacités de 42 associations, à travers 9 sessions de formation, ayant mobilisé 305 participants (159 hommes et 146 femmes). Ces formations ont porté sur l’analyse, la prévention et la résolution des conflits.

Le programme Tandem-Sahel pour la jeunesse, une initiative de coopération régionale entre 6 OSC tchadiennes, 3 burkinabè et 1 sénégalaise, pour favoriser les échanges de bonnes pratiques en matière de paix.

La restitution des compétences acquises par le réseau de jeunes bénéficiaires, afin d’assurer la durabilité des acquis du programme. Les 42 associations soutenues ont également été accompagnées dans l’identification des opportunités d’engagement pour prévenir ou résoudre les conflits locaux de manière autonome.



Un impact durable pour la jeunesse tchadienne



Le « Produit 1 » du projet a ainsi généré un effet d’entraînement positif en dotant les jeunes de moyens concrets pour devenir des agents de paix dans leurs communautés. Cette dynamique s’inscrit dans une approche inclusive et durable du développement local au Tchad.



