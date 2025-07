Médiation tchadienne en RCA : Mahmoud Ali Seïd salue le leadership décisif du Maréchal Mahamat Idriss Deby

Par son engagement discret mais résolu, le Président tchadien a su faire prévaloir le dialogue dans un processus long, délicat, et semé d’embûches. « C’est dans les moments les plus critiques que se révèlent les grands hommes d’État », affirme Mahmoud Ali Seïd, qui voit dans cette réussite un tournant historique pour l’Afrique centrale.



Le Maréchal du Tchad a mis à profit son expérience diplomatique, sa maîtrise des enjeux géopolitiques de la sous-région et son attachement profond à l’idéal panafricain pour faire aboutir un accord inédit. Ce succès consacre le Tchad comme un acteur régional de premier plan dans la résolution des conflits et la stabilisation des zones fragiles.



L’initiative portée par N’Djamena reflète une vision lucide de la sécurité collective : les frontières ne suffisent pas à assurer la paix si les peuples voisins vivent dans l’instabilité. En facilitant la réconciliation entre les parties centrafricaines, le Tchad réaffirme l’importance du dialogue interétatique, de la solidarité régionale, et du respect mutuel.



Mahmoud Ali Seïd, actuel président du Conseil des chargeurs du Tchad, insiste sur l’impact symbolique et pratique de ces avancées : « Le Tchad, par la voix de son Président, vient de prouver qu’il n’est pas seulement spectateur, mais acteur engagé de la diplomatie de paix. »



La balle est désormais dans le camp des signataires de l’accord, qui ont la lourde responsabilité de traduire cette dynamique en actes concrets, durables et sincères. La RCA, meurtrie par des années de conflit, mérite une reconstruction fondée sur la cohésion, la justice et le développement.



Par cette médiation saluée, le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno inscrit son action dans la lignée des bâtisseurs de paix africains. Et le Tchad, grâce à cette posture, consolide son rôle de garant régional de la stabilité, dans un monde en quête de repères et d’équilibre.