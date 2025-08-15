Pourquoi beaucoup d'hommes cessent-ils d'être romantiques après le mariage ?





Comme l'a souligné le chauffeur du bus, l'argent est un facteur central. Avant le mariage, les dépenses pour les sorties et les cadeaux peuvent être perçues comme un investissement pour séduire et construire la relation. Après le mariage, de nouvelles responsabilités, comme le loyer, la nourriture et les enfants, prennent le dessus. Les priorités changent, et les gestes romantiques, souvent associés à des dépenses, peuvent sembler moins essentiels face aux besoins quotidiens du foyer.



Le mariage est souvent associé à des rôles de genre traditionnels. Dans certaines sociétés, un homme marié est censé être le pourvoyeur et le protecteur de la famille. Le romantisme peut alors être relégué au second plan, perçu comme moins important que la stabilité et la sécurité financière. C'est ce que la femme mature du bus a mentionné en disant que "l'homme tchadien n'est pas romantique", suggérant que le romantisme tel que le montrent les films n'est pas une priorité culturelle.



Malgré ces défis, il est possible de raviver la flamme. Le texte suggère que la communication est la clé. En partageant ouvertement les attentes et en faisant des efforts mutuels, les couples peuvent trouver de nouvelles manières d'exprimer leur amour qui ne dépendent pas uniquement des gestes coûteux. Les "mots doux" et l'attention mutuelle peuvent remplacer les sorties au restaurant. L'amour et l'affection peuvent s'exprimer de bien des manières, adaptées à la réalité de chaque foyer.