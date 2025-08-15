Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
ANALYSE

Pourquoi beaucoup d'hommes cessent-ils d'être romantiques après le mariage ?


Alwihda Info | Par Barra Lutter - 16 Août 2025


Dans les cultures tchadiennes et d'autres contextes, il est courant d'entendre que les hommes cessent d'être romantiques après le mariage. Cette perception est alimentée par plusieurs facteurs, allant des nouvelles responsabilités financières aux attentes sociétales.


Pourquoi beaucoup d'hommes cessent-ils d'être romantiques après le mariage ?


  Comme l'a souligné le chauffeur du bus, l'argent est un facteur central. Avant le mariage, les dépenses pour les sorties et les cadeaux peuvent être perçues comme un investissement pour séduire et construire la relation. Après le mariage, de nouvelles responsabilités, comme le loyer, la nourriture et les enfants, prennent le dessus. Les priorités changent, et les gestes romantiques, souvent associés à des dépenses, peuvent sembler moins essentiels face aux besoins quotidiens du foyer.
 

 

 
Le mariage est souvent associé à des rôles de genre traditionnels. Dans certaines sociétés, un homme marié est censé être le pourvoyeur et le protecteur de la famille. Le romantisme peut alors être relégué au second plan, perçu comme moins important que la stabilité et la sécurité financière. C'est ce que la femme mature du bus a mentionné en disant que "l'homme tchadien n'est pas romantique", suggérant que le romantisme tel que le montrent les films n'est pas une priorité culturelle.
 

 

 
Malgré ces défis, il est possible de raviver la flamme. Le texte suggère que la communication est la clé. En partageant ouvertement les attentes et en faisant des efforts mutuels, les couples peuvent trouver de nouvelles manières d'exprimer leur amour qui ne dépendent pas uniquement des gestes coûteux. Les "mots doux" et l'attention mutuelle peuvent remplacer les sorties au restaurant. L'amour et l'affection peuvent s'exprimer de bien des manières, adaptées à la réalité de chaque foyer.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 15/08/2025

Tchad : ​La FAO remet 20 motos au ministère de l’Élevage pour renforcer la surveillance vétérinaire

Tchad : ​La FAO remet 20 motos au ministère de l’Élevage pour renforcer la surveillance vétérinaire

Tchad : Un député fait un don aux femmes atteintes de la fistule à Abéché Tchad : Un député fait un don aux femmes atteintes de la fistule à Abéché 15/08/2025

Populaires

Tchad : nominations au ministère des Affaires étrangères

15/08/2025

Tchad : Abdel-Aziz Kizeme nommé DG de l'Agence nationale d'investigation financière (ANIF)

15/08/2025

Tchad : Le ministère de l’Enseignement supérieur fixe le calendrier académique 2025-2026

15/08/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 04/06/2025 - Euphrasie Kouassi Yao, Elisabeth Moreno, George Axelle Broussillon-Matshinga et Prescillia Avenel Delpha.

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes 03/05/2025 - Alwihda

ANALYSE - 15/08/2025 - Hassan Abderamane

Tchad : stationnement anarchique des bus commerciaux, circulation paralysée et espace public occupé

Tchad : stationnement anarchique des bus commerciaux, circulation paralysée et espace public occupé

La politique, un jeu au hasard et un ring impitoyable La politique, un jeu au hasard et un ring impitoyable 13/08/2025 - Ahmad Youssouf Ali

REACTION - 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS

Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine 02/08/2025 - Alwihda

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter