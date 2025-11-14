Tchad : L'Union Internationale des Femmes Musulmanes clôture un cycle de rencontres fraternelles autour de la lecture du Saint Coran

L'accent a été mis sur la fonction transformatrice du Saint Coran. La secrétaire générale, Dre Soumay Massar Hissein, a souligné l'honneur de souhaiter la bienvenue à une rencontre fraternelle placée sous le signe de l'amour, de la tolérance et de la fraternité en Dieu.







« Notre réunion d'aujourd'hui autour de la table du Saint Coran n'est pas seulement un moment spirituel ; elle constitue un message de renouvellement, de solidarité, de réforme et de purification dont nos sociétés ont plus que jamais besoin », a-t-elle déclaré.







L'objectif de ces séances est clair : consolider la foi et approfondir les liens d'une fraternité sincère, afin que les membres de l'Union puissent devenir de véritables modèles de bien et des lumières rayonnantes dans les foyers et les communautés.









Le Coran : printemps des cœurs et source d'unité





Les intervenantes ont réitéré le rôle fondamental du Livre Saint comme pilier de l'unité et de la moralité. Les rassemblements autour du Coran ont été décrits comme des moments de piété et de lumière où les âmes s'allient.







Un passage du discours a mis en évidence le vœu formulé par l'organisation :



« Je prie Allah, le Très-Haut et le Tout-Puissant, de bénir vos efforts, de faire du noble Coran le printemps de nos cœurs, la lumière de nos regards et la source de notre unité ».







La louange a été adressée à Dieu pour avoir uni les cœurs des croyantes et fait de leur rassemblement autour de Son Livre une source de bien et de bénédiction. Cet élan spirituel vise à rappeler aux participants que le Coran est le droit chemin et la lumière éclatante : celui qui s'y accroche ne s'égare jamais.











Clôture et appel à la bénédiction

L'événement s'est conclu par un appel solennel à la miséricorde divine. Les responsables, dont la secrétaire générale, Soumay Massar Hissein, et Khadidja Mahamat Haroun, présidente, ont prié pour que Dieu accepte les bonnes actions de toutes les participantes et fasse de cette assemblée un moment de grâce.

