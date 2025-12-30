Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
TCHAD

Tchad : nomination de 30 membres du Cadre permanent de dialogue politique (CPDP), pour la majorité et l'opposition


Alwihda Info | Par Alwihda - 30 Décembre 2025


Par Décret N°3274/PR/2025 du 30 décembre 2025, les personnalités dont les noms suivent sont désignées membres du Cadre Permanent de Dialogue Politique (CPDP), représentant respectivement la Majorité Présidentielle et l'Opposition Démocratique . Il s'agit de :


Tchad : nomination de 30 membres du Cadre permanent de dialogue politique (CPDP), pour la majorité et l'opposition
POUR LA MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE 
1 M. AZIZ MAHAMAT SALEH
2 M. CELESTIN TOPONA
3 M.MAHAMAT ALLAHOU TAHIR
4 M.MOUSTAPHA MASRI
5 M. LAOKEIN KOURAYO MEDARD
6 M.HAMID MAHAMAT DAHLOP
7 MME TATIANA DEMBA
8 M. ABDALLAH CHIDI DJORKODEI
9 M.ABDRAMAN DJASNABAILLE
10 M.DJEKOMBE FRANÇOIS 
11Dr.ABDERAHIM YOUNOUSS ALI
12 Dr.ABDEL-HAKIM TAHIR ARIM
13 M. KOSMADJI MERCI
14 M.ABDERAHIM MAHAMAT AHMAT ANNOUR
15 MME NGARADOUMRI BOURKOU LOUISE

POUR L'OPPOSITION DEMOCRATIQUE
1 M. PAHIMI PADACKÉ ALBERT
2 M. ROMADOUMNGAR NIALBE FÉLIX
3 M. MAHAMAT AHMAT LAZINA
4 M. ALLADOUM DJARMA BALTAZAR
5 M. MAHAMAT NOUR ISSAKA
6 M.BERGUE TEIGUE FIDÈLE 
7 MME IZA DOUNGOUS HISSEIN
8 Dr. NASRA DJIMASNGAR
9 M. NOUBATESSEM BOUGUYANAN JONATHAN
10 M. MOYADE NEREDOUM KEMAN
11 M.ORDJEI ABDERAMAN CHAHA
12 M. RADOUANE HASSAN KHALIL
13 M. NDORDJI NAZAIRE
14 MME NDOUBADENE TARAM DELPHINE
15 M. DJIMDOU YANLOUMTOLOUM


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
