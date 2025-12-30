Tchad : nomination de 30 membres du Cadre permanent de dialogue politique (CPDP), pour la majorité et l'opposition

POUR LA MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE
1 M. AZIZ MAHAMAT SALEH
2 M. CELESTIN TOPONA
3 M.MAHAMAT ALLAHOU TAHIR
4 M.MOUSTAPHA MASRI
5 M. LAOKEIN KOURAYO MEDARD
6 M.HAMID MAHAMAT DAHLOP
7 MME TATIANA DEMBA
8 M. ABDALLAH CHIDI DJORKODEI
9 M.ABDRAMAN DJASNABAILLE
10 M.DJEKOMBE FRANÇOIS
11Dr.ABDERAHIM YOUNOUSS ALI
12 Dr.ABDEL-HAKIM TAHIR ARIM
13 M. KOSMADJI MERCI
14 M.ABDERAHIM MAHAMAT AHMAT ANNOUR
15 MME NGARADOUMRI BOURKOU LOUISE
POUR L'OPPOSITION DEMOCRATIQUE
1 M. PAHIMI PADACKÉ ALBERT
2 M. ROMADOUMNGAR NIALBE FÉLIX
3 M. MAHAMAT AHMAT LAZINA
4 M. ALLADOUM DJARMA BALTAZAR
5 M. MAHAMAT NOUR ISSAKA
6 M.BERGUE TEIGUE FIDÈLE
7 MME IZA DOUNGOUS HISSEIN
8 Dr. NASRA DJIMASNGAR
9 M. NOUBATESSEM BOUGUYANAN JONATHAN
10 M. MOYADE NEREDOUM KEMAN
11 M.ORDJEI ABDERAMAN CHAHA
12 M. RADOUANE HASSAN KHALIL
13 M. NDORDJI NAZAIRE
14 MME NDOUBADENE TARAM DELPHINE
15 M. DJIMDOU YANLOUMTOLOUM
