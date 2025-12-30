Tchad : Les députés valident la réforme du Fonds national de solidarité et de soutien aux personnes vulnérables

Ce mardi 30 décembre 2025, au Palais de la Démocratie, les députés ont examiné le projet de loi portant restructuration du Fonds National de Solidarité et de Soutien aux personnes vulnérables (FNSS).



L’objectif de ce texte est de renforcer le dispositif national d’assistance sociale en faveur des personnes vulnérables. Il vise notamment à doter l’État d’un mécanisme solide, pérenne et efficace de prévention et de réponse aux calamités nationales, tout en contribuant au renforcement de la résilience et de l’autonomisation socio-économique des populations vulnérables, en toutes circonstances.



À l’issue des débats, présidés par le Président de l’Assemblée nationale, Ali Kolotou Tchaïmi, le projet de loi, présenté par la Commission des conditions de la femme, des droits de l’enfant et de la solidarité nationale, a été adopté par 147 voix pour, 1 contre et 3 abstentions.