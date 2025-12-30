Tchad : nomination de magistrats à la Cour suprême

Par Décret N°3276/PR/2025 du 30 décembre 2025, Les magistrats dont les noms suivent sont nommés aux postes de responsabilité ci-après à la Cour Suprême. Il s'agit de :



Conseiller : DANBAIBE PAREING en remplacement de Moustapha Maidoudou appelé à d'autres fonctions;



Conseillers référendaires :

- BOUKAR SIDICK ABAKAR en remplacement de Ahmat Daoud Tchari appelé à d'autres fonctions;

- DIMNANDENGARTI NGARDJIMTI en remplacement de Hassan Mahamat Hassan khayar appelé à d'autres fonctions ;

- Mme BEGUY DOTOM en remplacement de Muiner Hassan El Tegani Yacoub appelé à d'autres fonctions ;

- NIMANE NICOLAS en remplacement de feu Mahamout Kheradine décédé.