Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : nomination de magistrats à la Cour suprême


Alwihda Info | Par Alwihda - 30 Décembre 2025



Tchad : nomination de magistrats à la Cour suprême
Par Décret N°3276/PR/2025 du 30 décembre 2025, Les magistrats dont les noms suivent sont nommés aux postes de responsabilité ci-après à la Cour Suprême. Il s'agit de :

Conseiller : DANBAIBE PAREING en remplacement de Moustapha Maidoudou appelé à d'autres fonctions;

Conseillers référendaires :
- BOUKAR SIDICK ABAKAR en remplacement de Ahmat  Daoud Tchari appelé à d'autres fonctions;
- DIMNANDENGARTI NGARDJIMTI en remplacement de  Hassan Mahamat Hassan khayar appelé à d'autres fonctions ;
- Mme BEGUY DOTOM en remplacement de Muiner Hassan El Tegani Yacoub appelé à d'autres fonctions ;
- NIMANE NICOLAS  en remplacement de feu Mahamout Kheradine décédé.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 30/12/2025

Tchad : à Moundou, l’Union Logonaise Sans Frontière soutient la scolarisation de 15 enfants nécessiteux

Tchad : à Moundou, l’Union Logonaise Sans Frontière soutient la scolarisation de 15 enfants nécessiteux

Tchad : voici la liste des recrutements exceptionnels d’agents de l’État pour l’exercice budgétaire 2026 Tchad : voici la liste des recrutements exceptionnels d’agents de l’État pour l’exercice budgétaire 2026 30/12/2025

Populaires

Tchad : voici la liste des recrutements exceptionnels d’agents de l’État pour l’exercice budgétaire 2026

30/12/2025

Tchad : renforcement du financement de l’ANSICE

30/12/2025

Aménagement du territoire au Tchad : les délégations provinciales du ministère renforcent les ressources de l’État

30/12/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 26/12/2025 - Mahamoud Tahir Babouri

La dominance de la culture occidentale sur le peuple africain : entre fascination et aliénation

La dominance de la culture occidentale sur le peuple africain : entre fascination et aliénation

Rue de 40m et Viaduc du Palais de 15 janvier : plaidoyer pour des mesures urgentes et immédiates face aux embouteillages intempestifs Rue de 40m et Viaduc du Palais de 15 janvier : plaidoyer pour des mesures urgentes et immédiates face aux embouteillages intempestifs 22/12/2025 - MAAOUIYA ABDERAHIM BIREME

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter