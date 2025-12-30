Tchad : le Maoulid célébré à Djari (Guéra) sous le signe de la paix et de la fraternité

Cet événement religieux a rassemblé de nombreux fidèles venus de toute la province du Guéra et d’autres localités du pays.



La cérémonie a débuté par la récitation du Saint Coran, suivie du mot de bienvenue du président du comité d’organisation, Oumar Djabir, qui a souligné que cette rencontre spirituelle donnait le ton à une journée placée sous le signe de la piété et de la fraternité.



Par la suite, Cheikh Abakar Zakaria, Cheikh Youssouf Ramadane Anass et le représentant du Conseil islamique de Bitkine, Cheikh Mahamat Ali Béchir, ont tour à tour pris la parole. Ils ont exprimé leur gratitude envers les organisateurs et exhorté les fidèles musulmans à rechercher le droit chemin, à renforcer la solidarité et à promouvoir la cohabitation pacifique dans tous les domaines.



Le représentant du Haut Conseil islamique du Guéra, Ali Ibrahim Ali, a salué l’organisation de cette cérémonie qu’il a qualifiée d’historique, tout en félicitant les mouhadjirines pour leurs efforts et leur engagement au service de la religion.



Après la remise des attestations aux 13 mouhadjirines ayant achevé la lecture du Saint Coran, le sous-préfet de Bang-Bang, Moussa Kabir Kabba, a clôturé la première partie de la cérémonie. S’exprimant au nom de l’administration locale, il a remercié les organisateurs de l’Ihtifal et lancé un appel solennel à prier pour la paix au Tchad, rappelant que celle-ci constitue une priorité du Président de la République, le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno. Il a également encouragé les mouhadjirines à persévérer dans leur engagement religieux.



La cérémonie s’est achevée par un mariage religieux unissant Monsieur Kabba Djimet et Noura Mahamat Abba.