Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : à Moundou, l’Union Logonaise Sans Frontière soutient la scolarisation de 15 enfants nécessiteux


Alwihda Info | Par Golmem Ali - 30 Décembre 2025



Tchad : à Moundou, l’Union Logonaise Sans Frontière soutient la scolarisation de 15 enfants nécessiteux
L’Union Logonaise Sans Frontière, un regroupement des jeunes de la ville de Moundou, dans le cadre de ses activités de sensibilisation sur la scolarisation des enfants dans plusieurs quartiers de la ville de Moundou, a offert des cadeaux à 15 enfants nécessiteux qui ont été scolarisés grâce aux efforts des membres.

Ces enfants ont reçu des vêtements, des savons, des détergents et d'autres cadeaux essentiels, afin de les soutenir dans leur parcours éducatif.

Les responsables de l’Union ont remercié tous ceux qui ont contribué à cette noble cause, et ont invités tous les Logonais où qu’ils soient à continuer de soutenir cette initiative pour améliorer l'accès à l'éducation pour les enfants de la province. Ce geste a apporté de la joie aux enfants, qui ont exprimé leurs gratitudes aux donateurs.

Les parents ont souligné l'impact positif de cette initiative sur le bien-être de leurs enfants et ont remercié tous ceux qui ont contribué à cette belle action. Par cette occasion, l’Union Logonaise Sans Frontière a rappelé que le soutien continu de tous est essentiel pour améliorer les conditions de vie de ces familles. Elle dit espérer que cet élan de solidarité encouragera d'autres initiatives similaires à l'avenir.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 29/12/2025

Pala : Un budget d'un milliard pour transformer la cité en 2026

Pala : Un budget d'un milliard pour transformer la cité en 2026

Tchad - Aménagement du territoire : plus de 20 000 dossiers fonciers traités et hausse de 76,5 % des recettes foncières Tchad - Aménagement du territoire : plus de 20 000 dossiers fonciers traités et hausse de 76,5 % des recettes foncières 29/12/2025

Populaires

Tchad : mise au point de l’AILC sur ses redressements et recouvrements évoqués au Sénat

29/12/2025

Tchad : Le Sénat adopte à une large majorité la loi d’Amnistie en faveur de Mahamat Zene Bada

29/12/2025

Tchad : le gouvernement encadre strictement l’organisation des manifestations culturelles

29/12/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 26/12/2025 - Mahamoud Tahir Babouri

La dominance de la culture occidentale sur le peuple africain : entre fascination et aliénation

La dominance de la culture occidentale sur le peuple africain : entre fascination et aliénation

Rue de 40m et Viaduc du Palais de 15 janvier : plaidoyer pour des mesures urgentes et immédiates face aux embouteillages intempestifs Rue de 40m et Viaduc du Palais de 15 janvier : plaidoyer pour des mesures urgentes et immédiates face aux embouteillages intempestifs 22/12/2025 - MAAOUIYA ABDERAHIM BIREME

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter