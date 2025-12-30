Tchad : à Moundou, l’Union Logonaise Sans Frontière soutient la scolarisation de 15 enfants nécessiteux

L’Union Logonaise Sans Frontière, un regroupement des jeunes de la ville de Moundou, dans le cadre de ses activités de sensibilisation sur la scolarisation des enfants dans plusieurs quartiers de la ville de Moundou, a offert des cadeaux à 15 enfants nécessiteux qui ont été scolarisés grâce aux efforts des membres.



Ces enfants ont reçu des vêtements, des savons, des détergents et d'autres cadeaux essentiels, afin de les soutenir dans leur parcours éducatif.



Les responsables de l’Union ont remercié tous ceux qui ont contribué à cette noble cause, et ont invités tous les Logonais où qu’ils soient à continuer de soutenir cette initiative pour améliorer l'accès à l'éducation pour les enfants de la province. Ce geste a apporté de la joie aux enfants, qui ont exprimé leurs gratitudes aux donateurs.



Les parents ont souligné l'impact positif de cette initiative sur le bien-être de leurs enfants et ont remercié tous ceux qui ont contribué à cette belle action. Par cette occasion, l’Union Logonaise Sans Frontière a rappelé que le soutien continu de tous est essentiel pour améliorer les conditions de vie de ces familles. Elle dit espérer que cet élan de solidarité encouragera d'autres initiatives similaires à l'avenir.