TCHAD

Tchad : Le Délégué Général du Gouvernement en tournée de sécurité dans le département de Manga


Alwihda Info | Par Eric Guedi - 15 Novembre 2025


Dans le cadre de sa tournée de sécurité dans le département de Manga, le délégué général du Gouvernement auprès de la province de la Tandjilé, Adoum Moustapha Brahimi, accompagné d’une forte délégation, a tenu des séances à Donomanga et Guidari. Ce vendredi 14 novembre 2025, il a animé un meeting axé sur la paix, la sécurité et le vivre-ensemble.


Tchad : Le Délégué Général du Gouvernement en tournée de sécurité dans le département de Manga
 

Le mobile de ce déplacement s’inscrit dans le cadre du renforcement de la sécurité, de la paix et de la cohabitation pacifique dans ces deux sous-préfectures de sa circonscription administrative.

 

À Guidari, le numéro un de la province, Adoum Moustapha Brahimi, a tout d’abord salué la mobilisation de la population à ce meeting avant de situer le but principal de son arrivée : mettre en œuvre les instructions du président de la République, Mahamat Idriss Déby Itno, sur la nécessité de la paix, de la cohésion sociale, de la cohabitation pacifique et du vivre-ensemble.

 

Par la même occasion, il a invité les acteurs à différents niveaux à jouer pleinement leur rôle dans la sensibilisation de proximité.

 

Lutte contre les Enlèvements

 

Peu avant le meeting de Guidari, la mission du délégué général a également eu une séance de travail avec toutes les couches socioprofessionnelles de la sous-préfecture de Donomanga. Adoum Moustapha Brahimi y a attiré l'attention de l'assistance sur le phénomène d’enlèvement contre rançon à Ndam, sous-préfecture voisine.

 

Au nom de la population de Manga, le chef de département, Oumar Ali Ousmane, a exprimé sa profonde gratitude au délégué général du Gouvernement auprès de la province de la Tandjilé et aux Forces de Défense et de Sécurité pour leur courage et leur professionnalisme ayant abouti à la libération des otages.



