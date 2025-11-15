Coupe de l’Amitié YOUYI 2025 à N'Djamena : “Courage” remporte la finale face à “Résilience” (2-0)

Au terme d’un match disputé, l’équipe féminine Courage s’est imposée face à Résilience sur le score de 2 à 0, décrochant ainsi le trophée de cette édition.



Avant le coup d’envoi, plusieurs allocutions ont marqué la cérémonie d’ouverture. La présidente de l’Association Culturama, Claudine Allingué, a salué la fructueuse collaboration entre son association et l’Ambassade de Chine au Tchad, un partenariat entamé en 2018 et fondé, selon elle, sur « une amitié sincère, une confiance renouvelée et une vision commune : le rapprochement des peuples à travers la culture, le sport et l’échange humain. »



De son côté, Son Excellence Wang Xining, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Chine au Tchad, a félicité les joueuses pour leur engagement et leur esprit de compétition. Il a rappelé que, tout comme en Chine, le football féminin tchadien témoigne de la montée en puissance des femmes dans la société.