SPORTS

Coupe de l’Amitié YOUYI 2025 à N'Djamena : “Courage” remporte la finale face à “Résilience” (2-0)


Alwihda Info | Par Abdelaziz Oumar Hassaballah - 15 Novembre 2025


​La finale de la 2ᵉ édition de la Coupe de l’Amitié YOUYI 2025, organisée par l’Association Culturama avec l’appui de l’Ambassade de la République populaire de Chine au Tchad, s’est tenue ce samedi 15 novembre 2025 au stade Paris-Congo de N’Djamena.


Au terme d’un match disputé, l’équipe féminine Courage s’est imposée face à Résilience sur le score de 2 à 0, décrochant ainsi le trophée de cette édition.

Avant le coup d’envoi, plusieurs allocutions ont marqué la cérémonie d’ouverture. La présidente de l’Association Culturama, Claudine Allingué, a salué la fructueuse collaboration entre son association et l’Ambassade de Chine au Tchad, un partenariat entamé en 2018 et fondé, selon elle, sur « une amitié sincère, une confiance renouvelée et une vision commune : le rapprochement des peuples à travers la culture, le sport et l’échange humain. »

De son côté, Son Excellence Wang Xining, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Chine au Tchad, a félicité les joueuses pour leur engagement et leur esprit de compétition. Il a rappelé que, tout comme en Chine, le football féminin tchadien témoigne de la montée en puissance des femmes dans la société.

« Le développement de la cause féminine et son autonomisation ont connu des avancées majeures, marquées par une présence accrue des femmes dans la vie économique, politique, culturelle et sociale », a-t-il déclaré.

Le diplomate chinois a également souligné que la Chine avait organisé cette année le Sommet mondial des femmes, dans le but « d’accélérer l’épanouissement féminin pour construire un avenir meilleur pour l’humanité. »

Et de conclure : « Le rapprochement entre les nations repose avant tout sur les peuples. Faisons du sport un pont d’amitié, un langage universel qui nous unit et nous permet de mieux nous comprendre. »

Présent à la cérémonie, le Ministre de la Jeunesse et des Sports, Maïdé Hamit Lony, a salué cette initiative qui met en valeur le dynamisme et la participation des femmes dans tous les domaines de la vie nationale. Il a également rendu hommage à la coopération sino-tchadienne, citant notamment la construction gratuite du Stade Maréchal Idriss Déby Itno de Mandjafa comme symbole fort de cette amitié.

La finale a été animée par plusieurs prestations artistiques, notamment celles du Balai national, du groupe Omank et de Kadeux.
Huit équipes féminines — Espoir, Unité, Liberté, Courage, Féminité, Résilience, Dignité et Victoire — ont pris part à cette compétition placée sous le signe de l’amitié, de la paix et du vivre-ensemble.

Le mot chinois YOUYI signifie d’ailleurs amitié, valeur que cette coupe incarne pleinement.



