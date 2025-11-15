Coupe de l’Amitié YOUYI 2025 à N'Djamena : “Courage” remporte la finale face à “Résilience” (2-0)

Au terme d’un match disputé, l’équipe féminine Courage s’est imposée face à Résilience sur le score de 2 à 0, décrochant ainsi le trophée de cette édition.
Avant le coup d’envoi, plusieurs allocutions ont marqué la cérémonie d’ouverture. La présidente de l’Association Culturama, Claudine Allingué, a salué la fructueuse collaboration entre son association et l’Ambassade de Chine au Tchad, un partenariat entamé en 2018 et fondé, selon elle, sur « une amitié sincère, une confiance renouvelée et une vision commune : le rapprochement des peuples à travers la culture, le sport et l’échange humain. »
De son côté, Son Excellence Wang Xining, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Chine au Tchad, a félicité les joueuses pour leur engagement et leur esprit de compétition. Il a rappelé que, tout comme en Chine, le football féminin tchadien témoigne de la montée en puissance des femmes dans la société.
« Le développement de la cause féminine et son autonomisation ont connu des avancées majeures, marquées par une présence accrue des femmes dans la vie économique, politique, culturelle et sociale », a-t-il déclaré.
Le diplomate chinois a également souligné que la Chine avait organisé cette année le Sommet mondial des femmes, dans le but « d’accélérer l’épanouissement féminin pour construire un avenir meilleur pour l’humanité. »
Et de conclure : « Le rapprochement entre les nations repose avant tout sur les peuples. Faisons du sport un pont d’amitié, un langage universel qui nous unit et nous permet de mieux nous comprendre. »
Présent à la cérémonie, le Ministre de la Jeunesse et des Sports, Maïdé Hamit Lony, a salué cette initiative qui met en valeur le dynamisme et la participation des femmes dans tous les domaines de la vie nationale. Il a également rendu hommage à la coopération sino-tchadienne, citant notamment la construction gratuite du Stade Maréchal Idriss Déby Itno de Mandjafa comme symbole fort de cette amitié.
La finale a été animée par plusieurs prestations artistiques, notamment celles du Balai national, du groupe Omank et de Kadeux.
Huit équipes féminines — Espoir, Unité, Liberté, Courage, Féminité, Résilience, Dignité et Victoire — ont pris part à cette compétition placée sous le signe de l’amitié, de la paix et du vivre-ensemble.
Le mot chinois YOUYI signifie d’ailleurs amitié, valeur que cette coupe incarne pleinement.
