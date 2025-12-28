CAN 2025 : Le Tchad à l'honneur avec Mahamat Alhadj Allahou au sifflet

Une ascension fulgurante au sein de la CAF

Cette désignation comme arbitre central est la suite logique d'un parcours exemplaire durant ce tournoi. Après avoir brillamment assuré le rôle de quatrième arbitre lors des matchs Côte d’Ivoire–Mozambique et Guinée équatoriale–Soudan, Mahamat Alhadj Allahou franchit une étape décisive. Sa nomination prouve que la rigueur de l'arbitrage tchadien est désormais une référence pour la Confédération Africaine de Football (CAF).













Mohamed V : Un défi à la mesure de son talent

Diriger un match au stade Mohamed V de Casablanca est un honneur réservé à l'élite. Dans cette "chaudière" du football africain, l'arbitre tchadien devra faire preuve d'une autorité naturelle et d'une lucidité de chaque instant. Le match Comores–Mali, opposant deux sélections aux styles de jeu dynamiques, nécessitera une lecture de jeu fine et une présence athlétique irréprochable.











Un ambassadeur pour le sport tchadien

Au-delà de la performance individuelle, c'est tout le Tchad qui sera représenté ce soir sur la scène continentale. Mahamat Alhadj Allahou incarne cette jeunesse tchadienne ambitieuse capable d'exceller dans les instances les plus prestigieuses. Sa réussite est un message fort envoyé à tous les jeunes officiels du pays : le travail et la discipline ouvrent les portes des plus grandes compétitions mondiales.





Tout le Tchad aura les yeux rivés sur Casablanca ce soir pour soutenir son digne ambassadeur du sifflet.

