TCHAD

Fonctionnaires et contractuels au Tchad : le SYFOCT appelle à un dialogue social renforcé en 2026


Alwihda Info | Par Alwihda - 31 Décembre 2025


À l’occasion de la fin de l’année 2025, le Président national des fonctionnaires et contractuels du secteur public et privé du Tchad (SYFOCT), Abdelbassit Mahamat Yacoub Dabio, a livré, ce 31 décembre, une allocution marquée par la réflexion, la reconnaissance et l’espoir. S’exprimant au nom de l’ensemble des travailleurs des secteurs public et privé, il a dressé un bilan de l’année écoulée tout en formulant des perspectives pour 2026.


Dans son message, il a rappelé que l’année 2025 a été ponctuée de nombreux défis sur les plans social, économique et professionnel. Malgré ce contexte parfois difficile, les fonctionnaires et contractuels tchadiens ont, selon lui, fait preuve d’un engagement constant au service de la Nation, contribuant quotidiennement au fonctionnement de l’administration publique et au dynamisme du secteur privé.

Le président national a toutefois reconnu l’existence de plusieurs difficultés ayant affecté les travailleurs au cours de l’année. Parmi celles-ci figurent des situations de traitement inégal, des retards ou des irrégularités dans le paiement des salaires, des contraintes liées aux conditions de travail ainsi que des préoccupations relatives au respect de certains droits professionnels. S’il a souligné que ces réalités peuvent s’expliquer par des contraintes budgétaires et organisationnelles, il a insisté sur la nécessité d’y accorder une attention particulière afin de préserver la motivation, la dignité et la stabilité sociale des travailleurs.

Abdelbassit Mahamat Yacoub Dabio a par ailleurs salué les efforts déjà entrepris par l’État tchadien pour améliorer la gouvernance sociale et renforcer le dialogue avec les partenaires sociaux. Il a estimé que ces initiatives constituent une base importante sur laquelle il convient de poursuivre et d’approfondir les réformes en faveur du monde du travail.

À l’approche de l’année 2026, le président national des fonctionnaires et contractuels a formulé plusieurs propositions constructives. Il a notamment plaidé pour le renforcement du dialogue social entre l’État, les employeurs et les représentants des travailleurs, l’amélioration progressive de la régularité et de la transparence salariale, la prise en compte équitable des droits et devoirs des fonctionnaires et contractuels, ainsi que l’amélioration continue des conditions de travail, dans la limite des capacités de l’État et des partenaires privés. Il a également insisté sur la valorisation du capital humain, qu’il considère comme un levier essentiel du développement durable du Tchad.

Convaincu que la coopération et la responsabilité partagée sont des clés pour relever les défis sociaux, il a appelé les travailleurs à poursuivre leur engagement avec discipline, professionnalisme et esprit de dialogue. Selon lui, c’est dans un climat de confiance et de compréhension mutuelle que pourront être posées les bases d’un avenir meilleur pour le travailleur tchadien et pour le pays dans son ensemble.

Au nom du bureau national, Abdelbassit Mahamat Yacoub Dabio a adressé ses vœux sincères de santé, de paix et de progrès à l’ensemble des fonctionnaires et contractuels, ainsi qu’à tout le peuple tchadien, pour l’année 2026, avant de remercier son auditoire pour son aimable attention.


