Recrutements publics en 2026 au Tchad : 2 800 postes ouverts par concours, avec un fort accent sur l’éducation et la santé

Recrutements nationaux prévus :

- 400 Instituteurs bacheliers ;

- 400 Instituteurs adjoints ;

- 300 Lauréats de l’Institut national de la jeunesse et des sports ;

- 200 Agents du secteur de l’élevage (vétérinaires, ingénieurs techniques, agents techniques) ;

- 100 Informaticiens développeurs.



Total : 1 400 recrutements nationaux



Recrutements complémentaires prévus dans les provinces :

- 400 Instituteurs adjoints (anciens maîtres communautaires) ;

- 500 Agents des eaux et forêts ;

- 100 Infirmiers Diplômés d’État (IDE) ;

- 110 Agents Techniques de Santé (ATS) ;

- 100 Sages-femmes Diplômées d’État (SFDE) ;

- 50 Pharmaciens ;

- 50 Anesthésistes réanimateurs ;

- 50 Laborantins (techniciens supérieurs) ;

- 20 Radiologues ;

- 20 Maintenanciers des équipements médicaux.



Total provincial : 1 400 recrutements



Il est également prévu des recrutements en remplacement numérique des fonctionnaires et des agents de l'État décédés ou admis à faire valoir leurs droits à la retraite, et des recrutements des agents ayant suivi la formation au sein des forces de sécurité et de défense.