TCHAD

Recrutements publics en 2026 au Tchad : 2 800 postes ouverts par concours, avec un fort accent sur l’éducation et la santé


Alwihda Info | Par Alwihda - 31 Décembre 2025


​En 2026, les recrutements à la fonction publique seront effectués, province par province, par voie de concours. Chaque conseil provincial, avec le soutien des services compétents, organise les concours, arrête la liste des candidats retenus et la transmet. Au moins 2800 recrutements sont prévus.


Recrutements nationaux prévus :
- 400 Instituteurs bacheliers ;
- 400 Instituteurs adjoints ;
- 300 Lauréats de l’Institut national de la jeunesse et des sports ;
- 200 Agents du secteur de l’élevage (vétérinaires, ingénieurs techniques, agents techniques) ;
- 100 Informaticiens développeurs.

Total : 1 400 recrutements nationaux

Recrutements complémentaires prévus dans les provinces :
- 400 Instituteurs adjoints (anciens maîtres communautaires) ;
- 500 Agents des eaux et forêts ;
- 100 Infirmiers Diplômés d’État (IDE) ;
- 110 Agents Techniques de Santé (ATS) ;
- 100 Sages-femmes Diplômées d’État (SFDE) ;
- 50 Pharmaciens ;
- 50 Anesthésistes réanimateurs ;
- 50 Laborantins (techniciens supérieurs) ;
- 20 Radiologues ;
- 20 Maintenanciers des équipements médicaux.

Total provincial : 1 400 recrutements 

Il est également prévu des recrutements en remplacement numérique des fonctionnaires et des agents de l'État décédés ou admis à faire valoir leurs droits à la retraite, et des recrutements des agents ayant suivi la formation au sein des forces de sécurité et de défense.


