Recrutements publics en 2026 au Tchad : 2 800 postes ouverts par concours, avec un fort accent sur l’éducation et la santé

Recrutements nationaux prévus :
- 400 Instituteurs bacheliers ;
- 400 Instituteurs adjoints ;
- 300 Lauréats de l’Institut national de la jeunesse et des sports ;
- 200 Agents du secteur de l’élevage (vétérinaires, ingénieurs techniques, agents techniques) ;
- 100 Informaticiens développeurs.
Total : 1 400 recrutements nationaux
Recrutements complémentaires prévus dans les provinces :
- 400 Instituteurs adjoints (anciens maîtres communautaires) ;
- 500 Agents des eaux et forêts ;
- 100 Infirmiers Diplômés d’État (IDE) ;
- 110 Agents Techniques de Santé (ATS) ;
- 100 Sages-femmes Diplômées d’État (SFDE) ;
- 50 Pharmaciens ;
- 50 Anesthésistes réanimateurs ;
- 50 Laborantins (techniciens supérieurs) ;
- 20 Radiologues ;
- 20 Maintenanciers des équipements médicaux.
Total provincial : 1 400 recrutements
Il est également prévu des recrutements en remplacement numérique des fonctionnaires et des agents de l'État décédés ou admis à faire valoir leurs droits à la retraite, et des recrutements des agents ayant suivi la formation au sein des forces de sécurité et de défense.
