Tchad : La Police Nationale remporte la 4e édition du tournoi de Pétanque Inter-Militaire

Alwihda Info | Par Ndafogo Salmanou Ludovic - 29 Décembre 2025



La finale de la 4e édition du tournoi de pétanque inter-militaire a consacré la victoire de la Police nationale, qui s'est imposée face à la Direction générale du service de sécurité des institutions de l’État (DGSSIE) avec un score de 13 points contre 10. La Police municipale complète le podium en occupant la troisième place de cette compétition placée sous le signe du partage, de la détente et de la camaraderie.









Organisé du 27 au 29 décembre 2025 à la base militaire Adji Kossé à N’Djaména, le tournoi a réuni 12 équipes issues des forces de défense et de sécurité ainsi que de services assimilés. Parmi les participants figuraient : DGSSIE

Force d'intervention rapide (FIR)

État-major de l’Armée de terre (EMAT)

Armée de l’Air (AA)

Groupement des écoles militaires interarmées (GEMIA)

Direction des groupements spéciaux antiterroristes (DGSAT/PSI)

Direction générale des réserves stratégiques (DGRS)

Direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN)

Garde nationale et nomade du Tchad (GNNT)

Police nationale (PN)

Police municipale (PM)

Direction générale des forêts, de la faune et de la pêche (DGFF) Le coup d’envoi officiel de la compétition a été donné par le général de division Yangmargué Beh Félix, représentant le chef d’état-major général des armées, en présence du colonel Lememengar Bruno Weigue. Durant ces trois jours, femmes et hommes en uniforme ont rivalisé d'adresse et de fair-play dans une ambiance conviviale, mettant en avant l’esprit d’équipe et la fraternité interservices. Au terme des rencontres, la Police nationale a su faire la différence lors de la finale, confirmant sa maîtrise du jeu face à une équipe du DGSSIE combative jusqu’au dernier point. Cette 4e édition du tournoi de pétanque inter-militaire s’achève sur une note positive, renforçant les liens entre les différentes composantes des forces de défense et de sécurité, et soulignant l'importance de ces moments de détente en dehors des missions opérationnelles quotidiennes.





