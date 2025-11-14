Niger : Le président Abdourahamane Tiani en visite à Assamaka pour soutenir l'armée

En déplacement dans la région d’Agadez, le Président de la République du Niger, le Général d’Armée Abdourahamane Tiani, s’est rendu à Assamaka, localité frontalière de l’Algérie, afin d’évaluer les conditions de vie et de travail des Forces de Défense et de Sécurité (FDS).



Le Chef de l’État a félicité les soldats pour avoir déjoué une attaque armée survenue 24 heures plus tôt, la troisième en moins d’un an contre le poste militaire de reconnaissance d’Assamaka. Il a réaffirmé la détermination du gouvernement à renforcer les moyens matériels et financiers des FDS et à garantir la sécurité de cette zone stratégique.



Accompagné de plusieurs ministres et hauts responsables militaires, le Président a également visité le marché des dunes et le poste avancé de contrôle, exhortant les troupes à rester vigilantes face aux menaces persistantes des groupes armés.