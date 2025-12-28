Centrafrique : Les instructeurs russes ont formé un bouclier anti-drones autour du président

"Nous utilisons un brouilleur portable et des fusils anti-drones pour neutraliser les appareils de type Mavic ou les FPV, a expliqué l’un des instructeurs à TASS. Nous avons aussi des fusils de calibre 12 à grenaille et des détecteurs."



Un journaliste de l’agence a pu observer ces dispositifs lors d’un rassemblement à Mbaïki, localité proche de la frontière avec la République démocratique du Congo.



Le risque d’attaque par drone y est jugé élevé, en raison de la présence de groupes terroristes dans la région voisine, capables d’utiliser ces engins.



Les forces armées centrafricaines (Faca) travaillent de concert avec les spécialistes russes pour sécuriser les événements présidentiels.