Burkina : 87 acteurs décorés au ministère des Affaires étrangères

Le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur a organisé dans l'après-midi du lundi 29 décembre 2025, la cérémonie de décoration de son personnel issu de l’administration centrale et des missions diplomatiques et postes consulaires ainsi que des partenaires, pour leur engagement au service de la nation. Cette année, ils sont au total 87 agents, à recevoir des distinctions dans l’Ordre de l’Étalon ; dans l’Ordre du Mérite, et dans l’Ordre du Mérite de l’Administration et du Travail, avec agrafes « Diplomatie » et « Amitié et Coopération ».



La cérémonie a été présidée par Karamoko Jean Marie Traore, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur. Le chef de la diplomatie burkinabè a salué le dévouement, l’engagement et le sacrifice des acteurs dont le mérite est reconnu cette année par les plus hautes autorités du Burkina Faso.



« La Nation burkinabè vous exprime aujourd’hui sa profonde gratitude. Elle reconnaît votre engagement constant, votre patriotisme exemplaire, votre professionnalisme éprouvé et les sacrifices consentis durant de longues années au service de l’intérêt général. », a déclaré le ministre à l’endroit des récipiendaires.



Le ministre a également rappelé que la cérémonie de décoration constitue « un moment privilégié de valorisation du capital humain, et de l’ensemble des corps de métiers qui concourent à la réalisation de nos missions à l’intérieur comme à l’extérieur de nos frontières. » Karamoko Jean Marie Traore a terminé en encourageant les heureux bénéficiaires et tous les acteurs, à redoubler d’ardeur et à poursuivre l’engagement au service du bien commun, dans l’intérêt supérieur.



C’est avec beaucoup de fierté et de reconnaissance que les 52 récipiendaires présents à la cérémonie, ont reçu leurs médailles des mains des premiers responsables du département en charge des Affaires étrangères. Ils ont renouvelé leur engagement et leur détermination à continuer de servir la nation burkinabè.