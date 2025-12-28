RCA 2025 : La CNDHLF alerte sur des irrégularités majeures à la mi-journée

Des failles logistiques et administratives préoccupantes

Le rapport souligne des retards d'ouverture allant jusqu'à trois heures dans certains centres. Plus grave, l'insuffisance de matériel critique — notamment l'encre indélébile et les fiches de dérogation — ainsi que l'interversion de listes électorales entre arrondissements font peser une menace sur la transparence technique des opérations. La CNDHLF s'inquiète particulièrement de la suspension des votes par dérogation à la Mairie de Bangui, une mesure qui pourrait exclure de nombreux citoyens mobilisés pour le service de la Nation.











Sécurité et Intimidation : Le cas de l'école St Jean

La Commission déplore des incidents à l'école St Jean où l'irruption des forces de défense a provoqué des échauffourées. Ces interventions, perçues comme intimidantes par les agents électoraux et les votants, nuisent à la sérénité du scrutin. La CNDHLF rappelle que la force publique doit protéger le processus sans s'y substituer ni créer un climat de peur.









Corruption et détournement du suffrage

Le document dénonce vigoureusement des tentatives d'achat de voix signalées à Ngou-ciment et Bimbo. Des allégations d'offres financières (5 000 francs) en échange du vote ont été enregistrées, menant parfois à des violences physiques entre électeurs. La saisie inexpliquée de cartes d'électeurs à Bimbo vient compléter ce tableau d'irrégularités qui nécessite, selon la Commission, une réaction immédiate de l'Autorité Nationale des Élections (ANE).





La CNDHLF, forte de ses 200 observateurs, réaffirme que si ces incidents ne remettent pas encore en cause la globalité du scrutin, ils exigent une correction urgente pour la phase de dépouillement.



