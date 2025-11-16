Tchad : Au Sila, l’école coranique Majma’ Tanwir Al-Qouloub reçoit un appui en matériel

Le lot offert comprend des exemplaires du Saint Coran, des ouvrages islamiques, des bouilloires (destinées aux ablutions ou à la préparation du thé) ainsi que des lohs, les planches traditionnelles utilisées pour l’apprentissage du Coran.



Selon la Fondation, cette initiative vise à soutenir l’éducation religieuse et à améliorer les conditions d’apprentissage des élèves de cette école.



Prenant la parole, Habib Haroun, fondateur de l’école, a exprimé sa profonde gratitude à la Fondation pour ce geste généreux et significatif.



De son côté, Béchir Ahmat Boukhari, président de la Fondation Lumière des Jeunes pour le Développement, a réaffirmé l’engagement de son organisation à poursuivre son appui à l’établissement et à relayer les doléances des responsables auprès des autorités et partenaires.



Cette action s’inscrit dans la mission globale de la Fondation, qui œuvre pour la promotion de la jeunesse et le développement éducatif et social dans la province du Sila.