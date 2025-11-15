Alwihda Info
TCHAD

Tchad : L’Ambassadeur en Inde reçoit les boursiers en langue hindi


Alwihda Info | Par - 16 Novembre 2025


S.E. Mme Ildjima Badda Mallot, Ambassadeur de la République du Tchad en Inde, a reçu ce 15 novembre 2025 les boursiers tchadiens inscrits en formation de langue hindi au Centre de formation de hindi d’Agra, en présence du personnel de l’Ambassade.


Ces boursiers, membres de l’Association Yarana, ont profité de cette rencontre pour présenter leurs civilités à Mme l’Ambassadeur. La réunion s’est déroulée dans un climat empreint de cordialité, marqué notamment par un partage de mets traditionnels tchadiens.

 

Mme l’Ambassadeur a réitéré, à cette occasion, les encouragements du Gouvernement tchadien et les a exhortés à poursuivre avec assiduité et rigueur l’apprentissage de la langue hindi, parlée par plus d’un milliard de personnes. Elle a souligné l’importance, pour ces jeunes bénéficiaires, de faire preuve d’excellence afin de tirer pleinement parti de cette opportunité offerte dans le cadre du renforcement de la coopération entre le Tchad et la République de l’Inde.

