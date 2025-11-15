Tchad : L’Ambassadeur en Inde reçoit les boursiers en langue hindi

Ces boursiers, membres de l’Association Yarana, ont profité de cette rencontre pour présenter leurs civilités à Mme l’Ambassadeur. La réunion s’est déroulée dans un climat empreint de cordialité, marqué notamment par un partage de mets traditionnels tchadiens.







Mme l’Ambassadeur a réitéré, à cette occasion, les encouragements du Gouvernement tchadien et les a exhortés à poursuivre avec assiduité et rigueur l’apprentissage de la langue hindi, parlée par plus d’un milliard de personnes. Elle a souligné l’importance, pour ces jeunes bénéficiaires, de faire preuve d’excellence afin de tirer pleinement parti de cette opportunité offerte dans le cadre du renforcement de la coopération entre le Tchad et la République de l’Inde.

