TCHAD

Tchad : formation agricole au Barh El Gazel, ANADER et P2RS boostent la résilience des producteurs


Alwihda Info | Par Adoum Mbaidoua - 31 Décembre 2025



Dans le cadre de la convention entre l'ANADER et le Programme de Renforcement de la Résilience à l'insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P2-P2RS), l'antenne ANADER du Centre-Ouest/Mao a organisé le 29 décembre 2025, une formation dédiée aux producteurs et productrices de la province du Barh El Gazel.

L'événement s'est tenu à Michemiré, et a réuni des acteurs locaux engagés pour une agriculture plus résiliente. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le sous-préfet de Michemiré, Malloum Kedellaye, représentant le préfet du département de Kleta.

Le chef d'antenne ANADER était accompagné des chefs de service formation et vulgarisation, ainsi que du chef de service Suivi-Evaluation. Dans son allocution, le chef d'antenne a exhorté les participants à être attentifs aux thématiques abordées.

De son côté, Malloum Kedellaye a insisté sur l'importance d'assimiler ces connaissances pour les appliquer sur les parcelles, au bénéfice direct de la production agricole dans le département de Kleta. L'atelier a été animé par le chef de service formation et vulgarisation, Kouladoum Hanniel, assisté de Djasrané Miguena, chef de sous-secteur ANADER de Michemiré.

À l'issue des sessions, le chef d'antenne a réaffirmé l'engagement de l'ANADER : un accompagnement continu via le sous-secteur de Michemiré, incluant suivi technique et renforcement des capacités. Cette initiative partenariat illustre les efforts conjoints pour renforcer la sécurité alimentaire dans la région du Sahel.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
