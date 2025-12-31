Alwihda Info
TCHAD

Tchad : le président de l’URD rencontre ses militants et militantes de la ville de Sarh


Alwihda Info | Par Elwood Dk - 31 Décembre 2025



Tchad : le président de l’URD rencontre ses militants et militantes de la ville de Sarh
Le président de l’Union pour le Renouveau et la Democratie (URD), Romadoumngar Félix Nialbé, a effectué à Sarh une tournée de remerciement à l’endroit des militantes et militants de son parti.

Cette visite a concerné plusieurs arrondissements de la ville et marque une année après les élections de décembre 2024. La tournée a démarré dans le 4ème arrondissement, ou le président de l’URD a échangé avec les militants dans une ambiance de fraternité.

Le conseiller provincial du Moyen-Chari, élu de l’URD, Bemadjibaye Solinan, a exprimé sa satisfaction face à cette rencontre qu’il juge importante pour renforcer les liens entre la direction du parti et la base. Après cette étape, la délégation s’est rendu dans les 5ᵉ, 2ᵉ, 6ᵉ et 3ᵉ arrondissements de la ville de Sarh. Dans chaque quartier visité, le président de l’URD a adressé un message de reconnaissance et de motivation aux militants pour leur engagement et leur fidélité au parti.

Selon le président, le soutien massif des militants a permis à l’URD d’obtenir des résultats encourageants lors des dernières élections, avec des élus au niveau législatif, provincial, communal et sénatorial. Il a félicité les militants pour ces acquis et les a invités à rester unis et vigilants.

À la fin de la tournée, Romadoumngar Félix Nialbé a rappelé que l’objectif principal de cette sortie est de remercier les militants, mais aussi de les sensibiliser à ne pas se laisser tromper. Il a exhorté chacun à œuvrer pour le changement et le bien-être des Tchadiens.

Le président de l’URD a également lancé un appel aux jeunes, les invitants à s’engager en politique, et à rejoindre son parti dans un esprit de responsabilité. Il a conclu en soulignant que la stabilité et la fidélité à un parti politique sont essentielles pour réussir et lutter contre les mauvaises pratiques du système.


