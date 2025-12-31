Tchad : à Moudeïna, tournée administrative du préfet du département d’Adé

Six mois après sa prise de fonction, le préfet du département d’Adé, Nassour Bichara Haggar, a lancé une vaste tournée administrative dans l’ensemble de sa circonscription, accompagné d’une importante délégation. La sous-préfecture de Modeïna a marqué la première étape de cette tournée.



À son arrivée, le préfet a été accueilli à l’entrée de la sous-préfecture par le sous-préfet de Moudeïna, dans une ambiance de forte mobilisation populaire, témoignant de l’intérêt des populations pour cette visite d’autorité.



Cette tournée du préfet vise principalement à renforcer la cohésion sociale, et à sensibiliser les populations sur des axes essentiels tels que la cohabitation pacifique et le vivre-ensemble, la sécurité des personnes et de leurs biens, le recouvrement des recettes de l’État, ainsi que le respect de la hiérarchie administrative et la bonne collaboration entre les services de l’État.



Le préfet a tenu une rencontre d’échanges avec les différentes couches de la société civile et les chef traditionnelle et religieuses. Les discussions ont porté sur la collaboration étroite entre la population et les forces de défense et de sécurité, notamment pour le signalement de tout cas suspect, l’importance de l’éducation des enfants, ainsi que la mobilisation des recettes de l’État, considérée comme un levier du développement local.



Avant de clôturer sa première étape, le préfet Nassour Bichara Haggar a instruit les forces de l’ordre à redoubler de vigilance, et à répondre efficacement aux préoccupations sécuritaires des populations, afin d’assurer une protection optimale des personnes et de leurs biens.