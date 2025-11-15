Tchad–Égypte : les experts des deux pays examinent les dossiers en vue de la Commission mixte de coopération

Au cœur des échanges, la question de l’enseignement supérieur, notamment celle des bourses d’études, a occupé une place importante. D’autres dossiers essentiels de la coopération bilatérale inscrits à l’ordre du jour de la Commission mixte ont également été abordés.







Dans son intervention, M. Mahamat Issa Zakaria a salué la tenue de cette rencontre et rappelé l’importance des sujets inscrits à l’ordre du jour.







« La réunion que nous ouvrons aujourd’hui constitue une étape clé dans la préparation de la troisième Commission mixte de coopération entre nos deux pays », a-t-il déclaré, soulignant qu’il s’agit d’un cadre privilégié pour procéder à un diagnostic complet, rigoureux et exhaustif de la coopération.







Enfin, des sous-commissions sectorielles ont été mises en place afin de finaliser les différents textes qui seront soumis à la validation cet après-midi, lors des travaux de la troisième Commission mixte de coopération.

