TCHAD

Tchad–Égypte : les experts des deux pays examinent les dossiers en vue de la Commission mixte de coopération


Alwihda Info | Par - 16 Novembre 2025


M. Mahamat Issa Zakaria, Secrétaire général adjoint du ministère tchadien des Affaires étrangères, et l’ambassadeur Keriem Sherief, chef du département Afrique du ministère égyptien des Affaires étrangères, ont co-présidé les travaux des experts.


Au cœur des échanges, la question de l’enseignement supérieur, notamment celle des bourses d’études, a occupé une place importante. D’autres dossiers essentiels de la coopération bilatérale inscrits à l’ordre du jour de la Commission mixte ont également été abordés.

 

Dans son intervention, M. Mahamat Issa Zakaria a salué la tenue de cette rencontre et rappelé l’importance des sujets inscrits à l’ordre du jour.

 

« La réunion que nous ouvrons aujourd’hui constitue une étape clé dans la préparation de la troisième Commission mixte de coopération entre nos deux pays », a-t-il déclaré, soulignant qu’il s’agit d’un cadre privilégié pour procéder à un diagnostic complet, rigoureux et exhaustif de la coopération.

 

Enfin, des sous-commissions sectorielles ont été mises en place afin de finaliser les différents textes qui seront soumis à la validation cet après-midi, lors des travaux de la troisième Commission mixte de coopération.

Peter Kum
