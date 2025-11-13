









ANALYSE PND/Tchad connexion 2030 : quel est l'impact économique réel que ce plan pourrait avoir sur la population ?

Alwihda Info | Par Abdelaziz Oumar - 13 Novembre 2025



Alors que les assises du Plan national de développement « Tchad Connexion 2030 » viennent de s'achever à Abou Dhabi aux Émirats Arabes Unis, un vent d'optimisme souffle sur les cercles économiques tchadiens.

Le Plan national de développement est présenté comme la feuille de route pour faire décoller l'économie du pays de la dépendance pétrolière, mise sur des partenariats stratégiques et une diversification audacieuse. Mais au-delà des discours et des signatures de protocoles, quel est l'impact économique réel que ce Plan pourrait avoir sur la population et le pays ?



La nécessité de se réinventer

Le Tchad, étant un pays enclavé, fait face à une réalité économique difficile. Son économie est extrêmement vulnérable aux chocs pétroliers, une ressource qui représente plus de 90% de ses recettes d'exportation et environ 40% de son Produit Intérieur Brut(PIB). La pauvreté reste endémique, et les défis en matière d'infrastructures, de santé et d'éducation sont immenses. « Tchad Connexion 2030 » : est la réponse du gouvernement à cette précarité. Le choix d'Abou Dhabi pour lancer officiellement ces assises n'est pas anodin : il s'agit de s'inspirer du modèle de diversification réussi des Émirats Arabes Unis, et d'attirer les investisseurs de cette plaque tournante économique.



De la théorie à la pratique

Le Plan s'articule autour de plusieurs axes censés générer une croissance inclusive et durable. La fin de la dépendance pétrolière : l'impact le plus radical serait une diminution structurelle de la dépendance au pétrole. Le Plan promeut l'agro-industrie, l'élevage et l'exploitation minière responsable. L'objectif est de créer de nouvelles sources de revenus à l'exportation. Le PND vise à faire du Tchad un hub numérique en Afrique centrale. Mais cela passe par le déploiement de la fibre optique, la digitalisation des services administratifs et le soutien à l'entrepreneuriat.



L'impératif d'une modernisation de l'administration et du capital humain

Une administration modernisée, réduirait la corruption et les lourdeurs bureaucratiques pour les entreprises. L'investissement dans la richesse première du pays (le capital humain) est important. Car le Plan reconnaît que sans une main-d'œuvre qualifiée et en bonne santé, aucun développement n'est possible. C'est pourquoi, il faut investir dans l'éducation, la formation professionnelle et la santé : c'est le chantier le plus long, mais le plus fondamental pour une transformation durable.



Le défi à relever entre l'ambition et la réalité

Malgré l'enthousiasme, les observateurs pointent plusieurs défis de taille qui pourraient freiner l'impact économique réel du PND. Il faut rappeler que le coût total du Plan national de développement se chiffre à des milliards de dollars. De ce fait, la capacité à attirer des investisseurs privés étrangers, au-delà des promesses, sera l'élément déterminant.



En conclusion, il est important de rappeler que le PND : Tchad Connexion 2030#, n'est pas un simple catalogue de vœux. C'est une vision économique articulée qui a le mérite d'identifier les faiblesses structurelles du pays, et de proposer une voie de sortie. Cependant, le succès ne se mesurera pas aux signatures collectées à Abou Dhabi, mais à la traduction concrète de ces projets sur le terrain. La balle est désormais dans le camp du gouvernement tchadien et de ses partenaires.





Dans la même rubrique : < > Silence générationnel : pourquoi les jeunes du Tchad n’osent plus parler Tchad : Le manque d’emploi pousse-t-il les jeunes vers la délinquance ? Tchad : Les influenceurs motivent-ils vraiment les jeunes ou les font-ils rêver à vide ? Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)