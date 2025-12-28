Sport de masse à N'Djamena : le 1er Arrondissement lance ses activités sous le signe de la santé et du vivre-ensemble

Cette cérémonie de lancement a été marquée par la tenue de la deuxième édition de la marche sportive du groupe, un événement qui a retenu l’attention et reçu les encouragements des plus hautes autorités sportives du pays. À cette occasion, M. Ali Saleh Sougui, en sa qualité de directeur national, a prononcé un discours inspirant au nom du Ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Maïdé Hamid Lony, saluant l’engagement, la discipline et l’esprit d’initiative des membres de ce mouvement communautaire.



Il a souligné que cette action locale s’inscrit pleinement dans la vision stratégique du ministère et s’aligne sur les acquis du récent Festival International du Sport de Masse (FISMA). « Le Groupe Sport de Maintien du 1er Arrondissement est un modèle d’organisation, de régularité et surtout de fraternité autour du sport », a-t-il déclaré, tout en invitant les autres groupes de sport de masse à s’en inspirer.



Les valeurs de santé, de cohésion sociale, de paix et de vivre-ensemble, portées par le thème de l’année, ont été réaffirmées comme des piliers essentiels du développement humain. Ce lancement solennel symbolise ainsi la dynamique positive qui lie l’action de proximité à la politique sportive nationale, avec pour ambition d’ancrer durablement la pratique sportive dans le quotidien des citoyens.