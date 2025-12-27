Alwihda Info
AFRIQUE

Centrafrique : Le vote des FACA, un acte de loyauté envers la République


Alwihda Info | Par - 28 Décembre 2025


Ce dimanche 28 décembre 2025 restera une date marquante pour les Forces Armées Centrafricaines (FACA). Au-delà de leur mission traditionnelle de protection du territoire, les soldats de la Nation ont prouvé qu'ils étaient des acteurs majeurs de la vie démocratique du pays.


C’est dans le 1er arrondissement de Bangui que le Général d’Armée Zéphirin MAMADOU, Chef d’État-Major Général, a supervisé le passage des troupes devant les urnes. Dans une discipline impeccable, les officiers, sous-officiers et militaires du rang ont accompli leur quadruple devoir électoral. Ce calme opérationnel reflète la transformation profonde d'une armée de plus en plus ancrée dans les valeurs républicaines.

 

L'engagement des FACA ce dimanche est double. D'une part, ils assurent la sécurité des bureaux de vote sur l'ensemble du territoire en coordination avec la MINUSCA. D'autre part, ils participent massivement au scrutin en tant que citoyens. Cette double posture démontre que pour les FACA, la défense de la patrie passe autant par la sécurisation des frontières que par la consolidation des institutions choisies par le peuple.

 

En participant activement au quadruple scrutin, les FACA réaffirment leur subordination au pouvoir civil et leur attachement à la stabilité nationale. Ce patriotisme exprimé dans les urnes est un gage de confiance pour la population centrafricaine, assurant que l'armée reste le rempart indéfectible de la démocratie et de la paix durable en République centrafricaine.

Peter Kum
