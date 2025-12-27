Abéché : L'Université Adam Barka se dote d'un centre de santé moderne

Composé de six salles équipées, ce nouveau centre répond aux standards de la médecine de proximité. Avec son propre laboratoire et son unité de soins, il permet une prise en charge rapide sans que les étudiants n'aient à se déplacer vers les hôpitaux centraux souvent saturés. La présence d'une unité nutritionnelle souligne également une volonté de prévention face aux défis de santé spécifiques au milieu jeune.



Pour le Dr Mahamat Ali Moustapha, président de l'université, cette infrastructure est un projet majeur. Elle garantit aux enseignants, étudiants et personnels administratifs un cadre de travail sécurisé. Cette structure de proximité est la preuve que le développement de l'enseignement supérieur au Tchad intègre désormais la dimension humaine et sociale comme priorité absolue.



Le délégué provincial de la Santé, le Dr Abdel-Mahmoud Chêne, a salué la synergie entre les ministères de l'Enseignement Supérieur et de la Santé Publique. En ouvrant ses portes aux populations riveraines, le centre de santé universitaire contribue activement à la couverture sanitaire universelle de la région, renforçant les liens entre l'université et son territoire.

