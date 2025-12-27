Alwihda Info
TCHAD

Abéché : L'Université Adam Barka se dote d'un centre de santé moderne


Alwihda Info | Par Hambali Nassour Ourada - 28 Décembre 2025


L'excellence académique à Abéché s'accompagne désormais d'une protection sanitaire renforcée. Ce samedi 27 décembre 2025, le sous-préfet Macki Ahmat Koubar a officiellement inauguré le Centre de Santé Universitaire de l'UNABA, en présence des autorités médicales de la province du Ouaddaï.


Abéché : L'Université Adam Barka se dote d'un centre de santé moderne



 

Composé de six salles équipées, ce nouveau centre répond aux standards de la médecine de proximité. Avec son propre laboratoire et son unité de soins, il permet une prise en charge rapide sans que les étudiants n'aient à se déplacer vers les hôpitaux centraux souvent saturés. La présence d'une unité nutritionnelle souligne également une volonté de prévention face aux défis de santé spécifiques au milieu jeune.

 

Pour le Dr Mahamat Ali Moustapha, président de l'université, cette infrastructure est un projet majeur. Elle garantit aux enseignants, étudiants et personnels administratifs un cadre de travail sécurisé. Cette structure de proximité est la preuve que le développement de l'enseignement supérieur au Tchad intègre désormais la dimension humaine et sociale comme priorité absolue.

 

Le délégué provincial de la Santé, le Dr Abdel-Mahmoud Chêne, a salué la synergie entre les ministères de l'Enseignement Supérieur et de la Santé Publique. En ouvrant ses portes aux populations riveraines, le centre de santé universitaire contribue activement à la couverture sanitaire universelle de la région, renforçant les liens entre l'université et son territoire.



