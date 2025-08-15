Tchad : Les mariages modernes à N'Djaména menacent-ils les traditions ?





Traditionnellement, la demande en mariage était une affaire de famille, où le jeune homme et ses oncles rendaient visite à la future mariée. Ce rituel symbolisait la solidarité et le respect des aînés.





Aujourd'hui, une nouvelle pratique appelée "Chapka" gagne en popularité. Influencée par des cultures étrangères, elle se concentre sur des symboles de luxe comme l'offrande d'un smartphone haut de gamme et d'une bague coûteuse. Cette mise en scène se fait parfois en dehors de la présence des familles, ce qui est perçu par les aînés comme une rupture avec les coutumes.



Selon les anciens, cette tendance est une simple imitation de modèles étrangers, sans compréhension de leur sens profond. La pression sociale exercée par les demoiselles d'honneur pousse également à adopter ces cérémonies coûteuses, éloignées des valeurs locales.





Ce phénomène soulève des questions sur l'avenir des coutumes matrimoniales au Tchad. Comment concilier les aspirations modernes des jeunes avec la richesse de l'héritage culturel tchadien ?