Par décret du président de la République No 1817/PR/2025 du 18 août 2025, Monsieur MAHAMAT AKHOUNA CHEICK est désigné membre de l’Agence Nationale de Gestion des Élections (ANGE) en remplacement de Monsieur ARNAUD DJIGAMMADJI.
Tchad : nomination d’un membre de l’Agence Nationale de Gestion des Élections (ANGE)
Alwihda Info | Par Info Alwihda - 19 Août 2025
