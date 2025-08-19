Alwihda Info
TCHAD

Tchad : nomination d’un membre de l’Agence Nationale de Gestion des Élections (ANGE)


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 19 Août 2025



Par décret du président de la République No 1817/PR/2025 du 18 août 2025, Monsieur MAHAMAT AKHOUNA CHEICK est désigné membre de l’Agence Nationale de Gestion des Élections (ANGE) en remplacement de Monsieur ARNAUD DJIGAMMADJI.


