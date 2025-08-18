Tchad : Le maire du 9ème arrondissement constate les dégâts des inondations après les dernières pluies

Sur place, le constat est alarmant : de nombreuses habitations sont inondées, notamment à Ngueli, le long de l’axe menant vers la rue dite Sans Frontières. Le maire a indiqué qu’une solution provisoire consisterait à sectionner la digue afin de permettre à l’eau de s’écouler vers le fleuve Logone. À Walia, la situation est similaire. « Nous avons besoin de buses pour remédier à cette situation. Malgré les promesses qui nous ont été faites, nous ne les avons pas encore reçues », a-t-il déploré.



Le maire a également exprimé son inquiétude face à l’absence de caniveaux dans le 9ème arrondissement. Il a promis que la commune engagera, dans les prochains mois, des travaux de canalisation en fonction des ressources disponibles.



Enfin, il a assuré qu’à l’issue de cette descente sur le terrain, son équipe se réunira pour définir des actions à court terme afin d’atténuer, autant que possible, les souffrances des populations touchées par ces inondations.