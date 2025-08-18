Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Le maire du 9ème arrondissement constate les dégâts des inondations après les dernières pluies


Alwihda Info | Par Hibé Ouadjouli Evarist - 18 Août 2025


Le maire de la commune du 9ème arrondissement, Djimtobaï Rohom Appolin, accompagné de son adjointe, s’est rendu ce lundi 18 août 2025 dans plusieurs quartiers de sa circonscription afin de constater de visu les inondations provoquées par les récentes pluies torrentielles qui se sont abattues sur N’Djamena. Les quartiers visités incluent Walia, Ngueli et Djigangali.


Sur place, le constat est alarmant : de nombreuses habitations sont inondées, notamment à Ngueli, le long de l’axe menant vers la rue dite Sans Frontières. Le maire a indiqué qu’une solution provisoire consisterait à sectionner la digue afin de permettre à l’eau de s’écouler vers le fleuve Logone. À Walia, la situation est similaire. « Nous avons besoin de buses pour remédier à cette situation. Malgré les promesses qui nous ont été faites, nous ne les avons pas encore reçues », a-t-il déploré.

Le maire a également exprimé son inquiétude face à l’absence de caniveaux dans le 9ème arrondissement. Il a promis que la commune engagera, dans les prochains mois, des travaux de canalisation en fonction des ressources disponibles.

Enfin, il a assuré qu’à l’issue de cette descente sur le terrain, son équipe se réunira pour définir des actions à court terme afin d’atténuer, autant que possible, les souffrances des populations touchées par ces inondations.


