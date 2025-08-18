Tchad : un vaste réseau de trafic de faux billets démantelé à Pala

Ces faussaires, installés entre Pala et le Cameroun, ont été interpellés à l’issue de plusieurs semaines d’investigations menées conjointement par les forces de sécurité et des informateurs locaux. Leur modus operandi consistait à écouler des liasses de faux billets de 10 000 F CFA, principalement lors de transactions commerciales dans la province.



Fait marquant, un agent de sécurité figure parmi les personnes mises en cause.



Dans sa déclaration, le Délégué général du gouvernement, Abdelmanane Khatab, a insisté sur la nécessité d’une collaboration étroite entre la population et les autorités pour éradiquer ce type de criminalité. Il a lancé un appel à la vigilance et averti fermement :



« Aucun acte de banditisme ne sera toléré dans la province du Mayo-Kebbi Ouest. S’ils n’arrêtent pas, nous les arrêterons. »