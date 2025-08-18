Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : un vaste réseau de trafic de faux billets démantelé à Pala


Alwihda Info | Par Djonre Ben-Casimir - 18 Août 2025


Le Délégué général du gouvernement auprès de la province du Mayo-Kebbi Ouest, Abdelmanane Khatab, a présenté à la presse, ce lundi 18 août 2025, quatre individus arrêtés pour leur implication présumée dans un vaste réseau de trafic de faux billets de banque.


Tchad : un vaste réseau de trafic de faux billets démantelé à Pala
Ces faussaires, installés entre Pala et le Cameroun, ont été interpellés à l’issue de plusieurs semaines d’investigations menées conjointement par les forces de sécurité et des informateurs locaux. Leur modus operandi consistait à écouler des liasses de faux billets de 10 000 F CFA, principalement lors de transactions commerciales dans la province.

Fait marquant, un agent de sécurité figure parmi les personnes mises en cause.

Dans sa déclaration, le Délégué général du gouvernement, Abdelmanane Khatab, a insisté sur la nécessité d’une collaboration étroite entre la population et les autorités pour éradiquer ce type de criminalité. Il a lancé un appel à la vigilance et averti fermement :

« Aucun acte de banditisme ne sera toléré dans la province du Mayo-Kebbi Ouest. S’ils n’arrêtent pas, nous les arrêterons. »


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 18/08/2025

Tchad : Le ministère de l'Éducation Nationale instaure une journée de salubrité citoyenne

Tchad : Le ministère de l'Éducation Nationale instaure une journée de salubrité citoyenne

Tchad : Le Président Mahamat Idriss Déby Itno réagit à la fuite d'un enregistrement du ministre Ismail Souleyman Lony Tchad : Le Président Mahamat Idriss Déby Itno réagit à la fuite d'un enregistrement du ministre Ismail Souleyman Lony 18/08/2025

Populaires

Soudan : Abdel Fattah Al-Burhan nomme un nouvel état-major des forces armées

18/08/2025

Tchad / Gabon : La conseillère spéciale Amina Priscille Longoh salue l'inauguration du siège de Gabon 24

18/08/2025

Cameroun : L’état de la route Koza-Mozogo dénoncé par un poète

18/08/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 04/06/2025 - Euphrasie Kouassi Yao, Elisabeth Moreno, George Axelle Broussillon-Matshinga et Prescillia Avenel Delpha.

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes 03/05/2025 - Alwihda

ANALYSE - 16/08/2025 - Barra Lutter

Pourquoi beaucoup d'hommes cessent-ils d'être romantiques après le mariage ?

Pourquoi beaucoup d'hommes cessent-ils d'être romantiques après le mariage ?

Tchad : Les mariages modernes à N'Djaména menacent-ils les traditions ? Tchad : Les mariages modernes à N'Djaména menacent-ils les traditions ? 16/08/2025 - Ahmad Youssouf Ali

REACTION - 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS

Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine 02/08/2025 - Alwihda

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter