Tchad : nominations au ministère de la Justice et des Droits humains

Par décret N°1840/PR/PM/MJDH/2025 du 19 août 2025, les personnalités dont les noms suivent sont nommées aux postes de responsabilité ci-après au Ministère de la Justice et des Droits Humains:



SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

● Secrétaire général adjoint : M. YOUSSOUF ALI MAHAMAT SOULEYMANE en remplacement de Monsieur ISSA TOM, appelé à d'autres fonctions.



DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE ET DE REINSERTION SOCIALE

● Directeur général : M. ABDOULAYE CHERIF DJOROCK en remplacement de M. MOUSSA WADE DJIBRINE, appelé à d'autres fonctions.

● Directeur général adjoint : M. ABDELSALAM ALIO ADOUM en remplacement de M. DAOUDANGAR MATHIAS, appelé à d'autres fonctions.



DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

● Directeur : M. MAHAMAT AHMAT DJAMAL en remplacement de Mme AMINATOU BELLO, appelé à d'autres fonctions.