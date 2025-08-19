Tchad : le ministre de la Santé publique inaugure le service des urgences du CHU d'Abéché

Le ministre de la Santé publique et de la Prévention, Dr Abdelmadjid Abderahim, en mission d'Etat dans la province du Ouaddaï a présidé ce mardi, 19 août 2025, à Abéché, la cérémonie d'inauguration de deux services du Centre hospitalier universitaire d’Abéché. Il s’agit du service des urgences, l’aménagement de la morgue, et aussi une pharmacie de garde.



C'était en présence du secrétaire général de la province du Ouaddaï et d'autres invités. Le directeur général adjoint du CHU d'Abéché, Yakhoub Brahim Ourada a exprimé ses remerciements au ministre de la Santé publique, pour avoir rehaussé de sa présence cet événement.



Avant d'exprimer quelques difficultés auxquelles son centre est confronté, notamment le manque de spécialistes dans certains services médicaux, ainsi que d'autres besoins liés à l'amélioration de la qualité des soins.



Le délégué provincial de la Santé publique du Ouaddaï, Dr Abdelmahmoud Chêne, a fait savoir que le CHU d'Abéché est une structure de référence qui couvre l'ensemble de la province du Ouaddaï, mais aussi toute la population du Nord Est et aussi du centre, notamment le Guéra, le Batha et le Salamat. C'est ainsi qu’il plaide auprès du ministre afin de renforcer l'hôpital d'Abéché.



Après avoir visité les nouvelles installations des différents services restructurés, le ministre de la Santé publique, Dr Abdelmadjid Abdelrahim a donné ses impressions par rapport à cette rénovation dans lequel, il a confirmé que le Centre hospitalier universitaire d’Abéché est une institution gouvernementale stratégique qui joue un rôle central dans la formation des étudiants et l'achèvement de la recherche scientifique appliquée, ainsi que des services de santé et de traitement aux citoyens.



Le ministre a souligné l'engagement du gouvernement à améliorer le système de santé, ce qui indique que le développement du domaine de la santé est l'une des priorités du président de la République, chef de l'État.