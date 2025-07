Tchad : À Abéché, 150 jeunes initiés aux bases de l’informatique

Le délégué régional de la Jeunesse et des Sports du Ouaddaï, Ousman Hamdan Azib, a présidé ce dimanche 27 juillet 2025 la cérémonie de clôture d’une formation en informatique organisée par l’Association des Ressortissants du Lycée Itno d’Abéché (ARLIA), en partenariat avec l’Office National de la Promotion de l’Emploi (ONAPE). L’événement s’est tenu dans les locaux de l’ADETIC d’Abéché, en présence des autorités locales et d’invités de marque.



Le président de l’ARLIA, Mahamat Ali Hassan, a précisé que 150 jeunes, issus des sections arabe et française, ont bénéficié de cette formation. « Cette diversité, loin d’être un simple chiffre, est une richesse qui démontre que le numérique peut rassembler, créer des ponts entre les langues, les cultures et les talents », a-t-il déclaré.



Clôturant la formation, le délégué Ousman Hamdan Azib a rappelé que cette initiative va au-delà d’un simple apprentissage : « C’est un tremplin vers l’autonomie et l’insertion professionnelle ». Il a félicité l’ARLIA pour cette action citoyenne et exhorté les bénéficiaires à partager les connaissances acquises avec d’autres jeunes.



La cérémonie s’est achevée par la remise des attestations de participation.



Cette formation a permis à 150 jeunes de se familiariser avec les outils numériques, d’acquérir des compétences pratiques et de renforcer leur employabilité dans un monde de plus en plus digitalisé.