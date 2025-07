Tchad : La Journée Internationale de la langue Haoussa célébrée à Moundou

Plusieurs centaines de personnes ont assisté à cette célébration, qui a vu la participation d'experts et d'artistes locaux et internationaux venus partager leur passion et leur savoir-faire.





Abdelaziz Mazout, président de l'A'GAJI, a souligné dans son discours la "histoire riche et glorieuse" des Haoussa, marquée par leur résilience, leur esprit entrepreneurial et leur hospitalité légendaire. De son côté, Zoubaïdatou Chéhoul Hadi, coordonnatrice de l'association, a insisté sur le rôle de la langue comme "vecteur de culture, d’identité et de transmission des valeurs."





Cette journée a été l'occasion de célébrer le patrimoine linguistique Haoussa, de renforcer les liens au sein de la communauté, d'échanger autour de son héritage culturel et de promouvoir son usage. Des présentations de mets traditionnels haoussa et des spectacles de danses typiques ont particulièrement impressionné les participants.