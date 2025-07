Tchad : L'ONG ACRA clôture son projet "Jeunesse en Action" dans le Moyen-Chari

L'événement a été marqué par une ambiance mêlant fierté et nostalgie, reflétant un parcours riche en apprentissages. Asra Esaïe, point focal de l’ONG ACRA au Moyen-Chari, a salué l’engagement des organisations de la société civile, soulignant leur maturité et leur dévouement lors des campagnes de sensibilisation, notamment sur le changement de comportement pour une cohabitation pacifique.





"Votre expertise et votre sens du devoir ont été des piliers essentiels pour la réussite de ce projet. Aujourd’hui, nous vous invitons à mettre en pratique tout ce que vous avez appris. Transformons ensemble les mots en actions concrètes pour un Tchad meilleur", a-t-il déclaré.





Asra Esaïe a également exhorté les associations bénéficiaires à rester mobilisées et unies pour de futures activités avec l'ONG ACRA. "La jeunesse du Moyen-Chari a montré qu’elle est prête à agir. Ensemble, nous devons continuer à relever les défis à venir", a-t-il conclu.





La cérémonie s'est achevée par la remise d’attestations de reconnaissance aux structures partenaires, symbolisant la gratitude et la confiance pour de futures collaborations. Les responsables associatifs, visiblement touchés, ont promis de poursuivre leur engagement en faveur de la jeunesse et de capitaliser les acquis de ce projet.