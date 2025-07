Tchad : Alerte au nouveau mode opératoire de vol de motos-taxis

Ce mode opératoire consiste pour les malfaiteurs à louer une moto-taxi en prétextant l'achat d'une pièce de rechange pour un véhicule en panne, garé à proximité. La présence du véhicule en question sert de garantie apparente au conducteur de la moto-taxi. Cependant, une fois la moto en leur possession, les voleurs disparaissent sans laisser de traces.



Le Directeur Général de la Police Nationale invite instamment chaque conducteur à la plus grande vigilance et à collaborer étroitement avec les forces de sécurité intérieure. Cette collaboration est essentielle pour endiguer cette nouvelle forme de vol de motocyclettes et assurer la sécurité des conducteurs et de leurs biens.