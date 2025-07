Tchad : Le Ministère de la Santé se mobilise pour la Journée Mondiale contre l'Hépatite

Selon l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), près de 304 millions de personnes dans le monde sont touchées par l'hépatite B ou C, avec des centaines de milliers de vies perdues chaque année. Le Tchad est particulièrement concerné, étant considéré comme une zone de haute endémicité pour ces deux types d'hépatite.





La Journée Mondiale contre l'Hépatite a pour objectif de sensibiliser la population aux risques liés aux hépatites virales et d'encourager le dépistage et le traitement. Le thème retenu cette année, "Hépatite : faisons tomber les barrières", met en lumière les obstacles qui entravent la lutte efficace contre la maladie.





Mbaidedji Dekandji Francine, Ministre Secrétaire d'État de la Santé Publique et de la Prévention, a appelé la population à se rendre dans les sites désignés pour la journée afin de bénéficier de services essentiels. Ces services incluent des informations sur les modes de transmission des hépatites, le dépistage, et l'orientation des personnes testées positives vers les centres de prise en charge.





Dr. Blanche Anya, représentante de l'OMS au Tchad, a également insisté sur la nécessité de lever les barrières qui freinent la lutte contre les hépatites virales. Elle a notamment cité l'accès limité aux tests de dépistage et aux traitements antiviraux. Pour atteindre l'objectif d'élimination de l'hépatite d'ici 2030, elle a souligné l'importance de bâtir un système de santé plus équitable et plus résilient.