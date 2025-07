ANALYSE Tchad : L'Exode rural, une pression croissante sur les villes et un défi pour le développement

Alwihda Info | Par Nguessitta Djimtengaye William - 28 Juillet 2025



Le Tchad est confronté à un phénomène d'exode rural de plus en plus prononcé, où les habitants des zones rurales migrent durablement vers les villes, créant une pression accrue sur les infrastructures urbaines. Cette migration est principalement motivée par la pauvreté rurale, les conflits persistants entre éleveurs et agriculteurs, et le manque criant d’opportunités pour les jeunes en milieu rural.



De nombreux villageois quittent leur foyer pour fuir les tensions communautaires ou l'épuisement des terres, nourrissant l'espoir de trouver un emploi en ville. Des exemples comme Fatimé, une jeune femme du sud qui a abandonné son village quand la production de mil et sésame ne suffisait plus à nourrir sa famille, ou Moussa, un ancien éleveur du centre qui s'est installé en ville après un conflit lié à la transhumance, illustrent la diversité des raisons derrière ce mouvement.

Le flux migratoire pose une lourde pression sur les infrastructures urbaines, particulièrement à N’Djamena, la capitale. Les services publics sont saturés, et l’accès au logement, à l’eau, à l’éducation et à la santé devient de plus en plus difficile. L’emploi en ville reste souvent précaire, cantonné à des métiers informels peu rémunérés, loin des attentes des nouveaux arrivants.





Selon l’INSEED, bien que 80,3 % de la population de 15 ans et plus vive encore en zones rurales, et seulement 9 % réside à N’Djamena, ces chiffres soulignent un potentiel de migration massive de la jeunesse rurale vers les villes si rien n'est fait. Ce mouvement vide les campagnes de leur main-d’œuvre, tout en surchargeant les centres urbains, créant un déséquilibre socio-économique croissant.

Si l’État tchadien ne met pas rapidement en œuvre des politiques ciblées, les villes pourraient être dépassées et les zones rurales continueront de s’appauvrir. Pour inverser cette dynamique, il est impératif que l’État investisse massivement dans les territoires ruraux : Accroître le financement de l’agriculture pour la rendre plus productive et résiliente.

pour la rendre plus productive et résiliente. Promouvoir la formation professionnelle adaptée aux activités rurales, créant ainsi des compétences localement pertinentes.

adaptée aux activités rurales, créant ainsi des compétences localement pertinentes. Améliorer l’accès aux services de base (santé, éducation, eau potable, électricité) en milieu rural pour rendre ces zones plus attractives.

pour la rendre plus productive et résiliente. Promouvoir la formation professionnelle adaptée aux activités rurales, créant ainsi des compétences localement pertinentes. Améliorer l'accès aux services de base (santé, éducation, eau potable, électricité) en milieu rural pour rendre ces zones plus attractives. Encadrer efficacement les conflits fonciers entre éleveurs et agriculteurs pour restaurer la sécurité et la confiance. Par ailleurs, encourager l'installation ou le retour des jeunes dans leurs villages via des subventions à l'agro-entrepreneuriat et des programmes de développement local pourrait aider à freiner cette déruralisation et à revitaliser les campagnes. La résolution de l'exode rural au Tchad nécessite une approche holistique et un engagement politique fort pour rééquilibrer le développement territorial.





