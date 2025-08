TCHAD Réforme sécuritaire au Tchad : un conseiller à la sécurité nommé pour chaque province

Alwihda Info | Par Alwihda - 5 Août 2025



Par décret présidentiel, 24 officiers généraux et supérieurs des Forces de Sécurité Intérieure ont été nommés Conseillers à la Sécurité dans les différents Cabinets des Délégations générales du Gouvernement auprès des 23 provinces du Tchad et de la Commune de N’Djamena. Ces postes sont majoritairement nouvellement créés.

Par décret No 1675/PR/PM/MSPI/2025 du 05 août 2025, les Officiers généraux et supérieurs des Forces de Sécurité Intérieure dont les noms ci-après cités, sont nommés aux postes de responsabilité suivants :



• Cabinet de la Délégation générale du Gouvernement auprès de la Commune de la Ville de N’DJAMENA

Conseiller à la Sécurité : MOUSSA HAROUN BOY Contrôleur Général de Police de 1er Grade, nouveau poste.



• Cabinet de la Délégation générale du Gouvernement auprès de la Province du BATHA

Conseiller à la Sécurité : COL. ABDELWAHID SARWAL HAMAT, nouveau poste.



• Cabinet de la Délégation générale du Gouvernement auprès de la Province du BARH-EL-GHAZEL

Conseiller à la Sécurité : TAHIR HALIKI HAGGAR, Contrôleur Général de Police de 2eme Grade, nouveau poste.



• Cabinet de la Délégation générale du Gouvernement auprès de la Province du BORKOU

Conseiller à la Sécurité : ALI GOUKOUNI ARDIE, Contrôleur Général de Police de 1er Grade, nouveau poste.



• Cabinet de la Délégation générale du Gouvernement auprès de la Province du CHARI BAGUIRMI

Conseiller à la Sécurité : HASSAN ABDALLAH KODOCK Contrôleur Général de Police de 1er Grade, nouveau poste.



• Cabinet de la Délégation générale du Gouvernement auprès de la Province de l’ENNEDI-EST

Conseiller à la Sécurité : HACHIM BAKAI MORO Contrôleur Général de Police de 1er Grade, nouveau poste.



• Cabinet de la Délégation générale du Gouvernement auprès de la Province de l’ENNEDI-OUEST

Conseiller à la Sécurité : BARKAI SOUKAYA ALLATCHI Contrôleur Général de Police de 1er Grade, nouveau poste.



• Cabinet de la Délégation générale du Gouvernement auprès de la Province du GUERA

Conseiller à la Sécurité : GAGUE NGUEOU Commissaire Principal de Police, nouveau poste.



• Cabinet de la Délégation générale du Gouvernement auprès de la Province de HADJER LAMIS

Conseiller à la Sécurité : ALI HASSAN KARI Contrôleur Général de Police de 1er Grade, nouveau poste.



• Cabinet de la Délégation générale du Gouvernement auprès de la Province du KANEM

Conseiller à la Sécurité : DJIDDO SEM DOBO Contrôleur Général de Police de 1er Grade, nouveau poste.



• Cabinet de la Délégation générale du Gouvernement auprès de la Province du LAC

Conseiller à la Sécurité : CES. OUSMANE YOUSSOUF ADJAMI, nouveau poste.



• Cabinet de la Délégation générale du Gouvernement auprès de la Province du LOGONE OCCIDENTAL

Conseiller à la Sécurité : ABDALLAH ABDELKERIM DJEROUGUE Contrôleur Général de Police de 1er Grade, nouveau poste.



• Cabinet de la Délégation générale du Gouvernement auprès de la Province du LOGONE ORIENTAL

Conseiller à la Sécurité : MAHAMAT DIRO BARKA, Commissaire Divisionnaire de Police, nouveau poste.



• Cabinet de la Délégation générale du Gouvernement auprès de la Province du MANDOUL

Conseiller à la Sécurité : DINGAMTOLOUM REABE, Contrôleur Général de Police de 1er Grade, nouveau poste.



• Cabinet de la Délégation générale du Gouvernement auprès de la Province du MAYO KEBBI-EST

Conseiller à la Sécurité : GB. SIDIK TAHIR DJAROU, nouveau poste.



• Cabinet de la Délégation générale du Gouvernement auprès de la Province du MAYO KEBBI-OUEST

Conseiller à la Sécurité : MORSIA DAFALAM Commissaire Divisionnaire de Police, nouveau poste.



• Cabinet de la Délégation générale du Gouvernement auprès de la Province du MOYEN CHARI

Conseiller à la Sécurité : YOUSSOUF ELGONI YACOUB, Commissaire Principal, nouveau poste.



• Cabinet de la Délégation générale du Gouvernement auprès de la Province du OUADDAI

Conseiller à la Sécurité : COL. SALAH ABDOULAYE BRAHIM, nouveau poste.



• Cabinet de la Délégation générale du Gouvernement auprès de la Province du SALAMAT

Conseiller à la Sécurité : COL. ABAKAR YOUSSOUF TALHA, nouveau poste.



• Cabinet de la Délégation générale du Gouvernement auprès de la Province du SILA

Conseiller à la Sécurité : GB. MOURA BACHAR TERDA, nouveau poste.



• Cabinet de la Délégation générale du Gouvernement auprès de la Province de La TANDJILE

Conseiller à la Sécurité : BELAWOITIA MBAILEBE, Commissaire Divisionnaire de Police, nouveau poste.



• Cabinet de la Délégation générale du Gouvernement auprès de la Province du TIBESTI

Conseiller à la Sécurité : HASSAN KOKYA ADOUM, Commissaire Divisionnaire de Police, nouveau poste.



• Cabinet de la délégation générale du Gouvernement auprès de la Province du Wadi-Fira

Conseiller à la Sécurité : ANDJAMI YOUSSOUBO SOULEYMAN, Contrôleur général de Police de 1er grade, poste vacant.





Dans la même rubrique : < > Tchad : Le calendrier scolaire 2025-2026 officiellement arrêté par le ministère de l'Éducation nationale Tchad : pose de la première pierre de construction du marché moderne interprovincial de Ngouri Tchad : conflits autour de l’entretien des toits de maisons en période de pluies Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)